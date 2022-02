Přestože byla tma, je ze záznamů patrné, že Doležal stojí vysoko nad ostatními, kteří se ho snaží přesvědčit, aby neskákal. „Chci to udělat,“ obořil se například na policisty Doležel.

Ti se mu snažili všemožně skok z hradeb rozmluvit. „Chceš tabák? Dám ti ho, když slezeš,“ říká jeden z účastníků akce. Doležal na chvíli zaváhal, ale neslezl. „Komunikace s ním byla náročná," uvedla k dramatické události ředitel Městské policie v Jihlavě Jan Frenc.

Na místo byl přivolán i policejní vyjednavač z dukovanské zásahové jednotky. Doležala se po příchodu ptali, co se stalo, proč chce skočit. Ostatní Doležala pobízejí, aby se svěřil a řekl jim, jaké má problémy. „Spáchat sebevraždu, to je závažná věc, slezte dolů a popovídáme si o tom,“ je slyšet na záznamu hlas policisty.

Doležal reagoval jen vlažně. Moc dobře věděl, co ho čeká, až sleze. O pár hodin předtím se ho totiž snažili zadržet policisté v centru Jihlavy. Na akci se připravovali už od rána, kdy byl na Doležela a další tři podezřelé vydán příkaz k zadržení kvůli krádežím a různým podvodům.

Podívejte se na sestřih vyjednávání (zapněte si zvuk):

Jeho přítelkyni, Irenu Cinovou zadrželi, ale Doležel jim utekl. O pár hodin později se jim ho podařilo znovu najít, ale to už stál na hradbách a hrozil, že skočí. V tom místě je zeď vysoká zhruba osm až deset metrů. Pád by pro Doležale nebyl nic příjemného a policisté se mu to snažili vysvětlit. „Z téhle výšky se nezabiješ, akorát se zmrzačíš a budeš na vozejku,“ upozorňovali ho.

Pětihodinová anabáze

Na záznamu není to, jakým způsobem se podařilo Doležala přesvědčit, aby slezl, ale jisté je, že toho měli všichni dost. Víc než pětihodinová anabáze v mrazivém počasí skončila dobře. Pro někoho možná nachlazením, pro Doležela návratem do vězení, kde už jednou byl.

Okresní soud v Jihlavě ho ve středu 12. ledna poslal do vazby. Kromě něj putoval za mříže i jeho komplic Petr Šivak. Cinová a další obviněný Jan Baláž jsou stíháni na svobodě. Všem hrozí tresty od jednoho do pěti let.