Dvojice žhářů z vítkovské kauzy má jít na svobodu. O podmínečném propuštění Václava Cojocaru a Ivo Müllera rozhodl ve čtvrtek 11. května okresní soud v Šumperku. Rozsudek není pravomocný.

Vítkovský žhář Ivo Műller při videopřenosu z mírovské věznice při jednání o podmínečném propuštění u šumperského okresního soudu. 11. května 2023 | Foto: Deník/Petr Krňávek

Soud rozhodoval o podmínečném propuštění obou odsouzených po uplynutí dvou třetin jejich trestů. Jednání osobně přítomni nebyli, vazební zasedání se konalo prostřednictvím videokonference. Odsouzení se nacházeli ve videokonferenční místnosti věznice Mírov, kde si odpykávají trest.

„Jsem si vědom toho, co se stalo. Chtěl bych se zařadit do společnosti, dokázat, že to venku zvládnu. Chtěl bych být opět řádný člověk, chtěl bych pomoci rodině,“ řekl Václav Cojocaru.

„Před více než 14 lety jsem udělal velkou tragédii, ublížil jsem spoustě lidí na těle i duši. Je mi to moc líto. Měl jsem spoustu let na to, abych si všechny skutečnosti uvědomil. Vím, že to pro mě nebude lehké, ale mám okolo sebe lidi a rodinu, kteří mi pomohou,“ uvedl Ivo Müller.

Na odškodnění a náhradě škody má čtveřice odsouzených vítkovských žhářů platit dohromady přes sedmnáct milionů korun.

Václav Cojocaru a Ivo Müller peníze splácí. První jmenovaný podle svých slov dosud splatil přes půl milionu korun. „Dvanáct let jsem zaměstnán, splácím. Náhrada škody je obrovská, budu dělat co nejvíc, abych to splatil,“ řekl.

Změna náhledu

Na oba odsouzené byly vypracovány znalecké posudky. Podle znalce jsou dostatečné možnosti jejich resocializace, další pokračování trestu by už nemělo na jejich resocializaci pozitivní dopad. Jako riziko zmínil u obou mužů vysokou zadluženost. „Jak jsem uvedl u spolupachatele Müllera, i u Cojocaru konstatuji změnu náhledu na vlastní trestný čin vázaného na ideologický extremismus,“ stálo ve znaleckém posudku.

Podle státního zástupce byly naplněny zákonné podmínky pro podmíněné propuštění. Za klíčový považuje znalecký posudek, v němž znalec předpokládá, že by oba muži na svobodě mohli vést řádný život.

Oba odsouzení dostali ve věznici během výkonu trestu desítky pochval, obdrželi pozitivní posudky od vedení věznice i probační a mediační služby, mají příslib zaměstnání i rodinné zázemí.

„Dívka (popálená Natálie, pozn. red.) se podrobila nejméně stu operačních zákroků, celoživotně bude postižena. Za této situace bych jako člověk musel konstatovat, že by pan odsouzený měl zpytovat svědomí a vykonat další část trestu. Ale jako státní zástupce musím respektovat zákon. Odsouzený splnil vše, co po něm stát chce, aby jeho žádost mohla být vyřízena kladně,“ konstatoval státní zástupce Tomáš Horák.

Připomenul, že nad odsouzenými zůstává podmínka placení škody.

„Rozhodně si jako státní zástupce nepředstavuji, že bude stačit placení několika stovek měsíčně. Pokud budete chodit do zaměstnání, což bude soudem zcela jistě sledováno, očekávám, že valná část mzdy půjde, možná celoživotně, na úhradu škod,“ dodal k odsouzenému. Soud žádosti o podmínečné propuštění obou mužů vyhověl. Zároveň stanovil zkušební dobu sedmi let.

„Máme za to, že splňujete všechny podmínky, které zákon vyžaduje. Soud stanovil maximální zkušební dobu v trvání sedmi let, kdy se musíte řádně chovat, zejména plnit zákonné podmínky vyplývající z uloženého dohledu probačního úředníka. Nad rámec těchto zákonných povinnosti vám byla uložena povinnost, abyste se dostavil do střediska probační a mediační služby a abyste ve zkušební době podmíněného propuštění hradil škodu, kterou jste trestným činem způsobil,“ uvedl soudce Lubomír Kozák při vynesení rozsudku Ivo Müllerovi.

Václav Cojocaru byl podmínečně propuštěn za stejných podmínek.

Podpálili dům s pěti spícími

Státní zástupce si z formálních důvodů nechal lhůtu na odvolání.

Podle obhájce odsouzených Ladislava Myšáka soud rozhodl správně. Ve spisu je podle něj spousta důkazů, že se jeho klienti polepšili a opakování činů, za které jsou ve výkonu trestu, už nehrozí. Rodina, na niž oba muži před lety zaútočili, se podle něj už nemá, čeho bát.

„Absolutně to vylučuji. Kluci mají spoustu jiných starostí, než kontaktovat rodinu a jakkoli, byť verbálně, jí komplikovat život. Jsou si vědomi, že zničili život spoustě lidem,“ řekl.

Žhářský zločin se stal v noci na 19. dubna 2009 ve Vítkově na Opavsku. Provedli jej čtyři pravicoví radikálové. Do obydlí, v němž se nacházela početná romská rodina, vhodili tři zápalné láhve. Uvnitř spalo osm lidí, včetně dětí.

Molotovovy koktejly drželi v rukou David Vaculík, Ivo Műller a Václav Cojocaru. Jaromír Lukeš, označovaný jako hlavní organizátor, čekal v autě, kterým přijeli.Při následném požáru byli zraněni tři lidé.

Nejhůře dopadla tehdy ani ne dvouletá Natálka, která utrpěla popáleniny třetího a čtvrtého stupně na bezmála osmdesáti procentech těla. Její přežití označili lékaři za zázrak. Následky si ponese po zbytek života.

V srpnu 2009 policisté zadrželi dvanáct mladých pravicových extremistů z Hornobenešovska, Bruntálska a Opavska. Za mřížemi skončili čtyři z nich – David Vaculík, Ivo Műller, Václav Cojocaru a Jaromír Lukeš. Hlavní líčení začalo u Krajského soudu v Ostravě v květnu 2011. David Vaculík a Jaromír Lukeš nevypovídali.

Ivo Műller a Václav Cojocaru se ke vhození láhví přiznali a detailně popsali, co se osudného dne stalo. Oba však důrazně popřeli, že by cíleně útočili na dům, ve kterém se nacházeli Romové.

Soudní jednání o podmínečném propuštění vítkovských žhářů u okresního soudu v Šumperku. Odsouzení se účastnili pomocí videopřenosu z věznice Mírov. Na snímku Václav CojocaruZdroj: Deník/Petr Krňávek

Několikrát zopakovali, že původně vůbec nevěděli, kam jedou. Vše prý naplánoval Lukeš. Až těsně před Vítkovem se prý dozvěděli, že má jít o opuštěný chátrající dům, který slouží Romům jako sklad kradených věcí. Oba také několikrát vyjádřili lítost nad tím, že došlo ke zranění holčičky.

V říjnu 2010 Krajský soud v Ostravě vynesl tresty. David Vaculík, Ivo Műller a Jaromír Lukeš byli odsouzeni ke dvaadvaceti rokům vězení, Václav Cojocaru dostal dvacet let.

Vrchní soud v Olomouci následně Ivo Műllerovi v rámci odvolacího řízení trest snížil o dva roky na dvacet let. Do trestu se počítá i doba strávená ve vazbě.