Nová zonace se připravuje od roku 2018. Správa parku ji má předjednat a vyhlášku o ní pak vydá ministerstvo životního prostředí. Předjednání se uskutečnilo loni a 7. června návrh projednala rada parku – podpořilo ho 70% členů rady a také zhruba polovina obcí v parku.

Jihočeský kraj následně podal žalobu ke krajskému soudu. V ní kraj mimo jiné požadoval, aby se celý proces jednání o zonaci vrátil na začátek a předcházelo mu přijetí plánu péče a analýza dopadů současného způsobů péče o lesy v národním parku.

Krajský soud ale v prosinci žalobu kraje zamítl. „Žalobce napadá neformální postup mimo působnost správního úřadu,“ píše se v rozsudku vydaném soudkyní Věrou Balejovou. Soud také odmítl ministerstvu a správě parku cokoli nařizovat o dalším postupu. „Soud podotýká, že není vybaven kompetencí přikazovat orgánu další postup,“ říká také rozsudek. Pokud je příprava zonace neformálním krokem a nelze ji podle krajského soudu přezkoumat, může ji správa parku připravovat de facto jakým způsobem chce. „Rada NPŠ je toliko orgánem iniciačním a konzultačním, nikoli správním orgánem,“ uvedl Krajský soud České Budějovice v rozsudku.

Jihočeský kraj se ale nevzdal a proti rozhodnutí krajského soudu podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Potvrdil nám to mluvčí krajského úřadu David Hocke. „Pokud by byly přijaty teze z rozhodnutí krajského soudu, stal by se celý proces nové zonace NPŠ nepřezkoumatelný a mimo soudní ochranu těch, kterých se dotýká,“ řekl David Hocke.

Kraj chápe své kroky jako snahu bránit tomu, aby o Šumavě rozhodovala jen úzká skupina lidí. Je proto připraven bránit se všemi dostupnými prostředky. „Jedním z těchto nástrojů je i případné podání návrhu na zrušení vyhlášky podle zákona o Ústavním soudu,“ řekl David Hocke. O tom bude rozhodovat krajské zastupitelstvo, až ministerstvo životního prostředí vyhlášku vydá. „Dle současných odhadů vyhlášku vydáme v prvním čtvrtletí roku 2020,“ řekla mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.