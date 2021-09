Prvenství v LIV Bohemia Sekt Cupu žen má na dosah Hana Heřmanovská, v kategorii Masters jezdců nad 40 let Petr Ruman (Cyklo Atom) a mezi juniory Vojtěch Církva (Roman Kreuziger cycling Academy).

Skvělou formu na jihu Čech potvrdil také vítěz minulého ligového dílu Habermann, který ve dvou etapách skončil do patnáctého místa. V Giant lize vede soutěž aktivity měsíce září a puntíkovaný dres by rád uhájil.

Dramatické vyvrcholení duelu kdo s koho mezi lídry Sparty a Hello CTW – kritérium na 55 okruhů (60 km) – se znovu v Plzni na dráze v areálu SK Rapid v Doubravce rozjede v úterý v 17.30 hodin.

Jan Ryba z týmu Sparty, který drží vedoucí pozici a obhajuje titul z loňska. A jen o bod horší Martin Boubal ze sestavy Hello CTW, který Giant ligu v minulosti vyhrál třikrát. Průběžně třetí sparťan Richard Habermann do boje o prvenství už nemůže zasáhnout.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.