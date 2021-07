Prvotně šlo o nápad Michela Platinino, na hřišti geniálního Francouze, později šéfa UEFA, nyní muže už dlouho popotahovaného za korupci.

Tak to vezměme popořadě. Po přiletu do Ázerbájdžánu stačí pozorovateli pár hodin, aby si udělal vlastní úsudek.

Najde nějaké plus? Ano. Jedno jasné, druhé s (velkou) výhradou.

Tak zaprvé Baku je opravdu impozantní město. Aby ne, ropa je dobré platidlo, země rozhodně nepatří mezi ty chudé. Stojí tady pozoruhodné stavby jako Muzeum koberců, které samo vypadá jako skoro stočený tepich, nebo soustava tří mrakodrapů zvaná Plamenné věže.

To je pěkné, jen fotbalu se to úplně netýká, že.

Proklatě drahé letenky

K němu přejdeme při hledání druhého kladu. Ten je však, jak už bylo zmíněno, neúplný. Olympjský stadion, na němž si Češi zahrají čtvrtfinále Eura s Dánském, je majestátní. Kapacita 70 tisíc, to je ohromující. Zápor je však zřejmý při prvním pohledu: Kolem hřiště se vine atletická dráha. Ach jo…

Minusů je víc. Dva jsou základní, Ázerbájdžánci za ně vlastně nemohou. To spíš ti, kteří rozhodli že se bude hrát i tady.

Vzdálenost do Baku je extrémní, z Prahy se letí čtyři a půl hodiny přímou linkou. Ale ta je pro fanoušky vlastně nedostupná. Musejí se vydat například přes Istanbul. „Navíc nám nenahrává covid. Letenky takhle drahé nikdy nebyly,“ upozorní Milan Ekert, velvyslanec v Baku.

Cena se šplhá přes 20 tisíc. To je rána. Zvlášť když už předtím příznivci dozajista chtěli do Glasgow, Londýna či Budapešti. A rádi by se vydali znovu do Anglie na semifinále.

Další neovlivnitelný fakt je počasí. V sobotu byla celý den obří výheň. Teploměr hlásil minimálně 33 stupňů, na sluníčku rozhodně přes čtyřicet. V tom mají pánové (byť skvěle trénovaní) hrát fotbal? Je to o zdraví.

Vládce se chce ukazovat světu

Dalším nezanedbatelným faktorem je zájem o zápasy. Při současné situaci může být na tribunách 35 tisíc lidí. To se v předchozích třech případech ani jednou nestalo, přišlo maximálně dvacet tisíc. A to zde hráli Turci, kteří to nemají daleko.

Fotbal zkrátka není v Ázerbájdžánu číslo 1.

Přesto tahle země ohně turnaj získala. Důvod je jednoduchý. Její neomezený vládce Ilhm Alijev si to přál. „Chce se ukazovat světu,“ netají velvyslanec Ekert. Proto se tady před pár týdny jela formule jedna, ještě dnes dělníci sundavali zábrany kolem městského okruhu.

Takže důvod je přesně pojmenovaný, přesto nepochopitelný.