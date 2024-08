„Výborný zápas pro nás. Zápy velmi dobré mužstvo. U nich se navíc hraje na specifickém malém hřišti, takže nás to prověřilo. Od začátku utkání jsme měli se soupeřem problém. Domácí byli agresivnější, důraznější. Postupem času jsme se i my dostávali víc do hry. A celkově bych řekl, že v konečném součtu byla remíza zasloužená," hodnotil duel plzeňský kormidelník.

Novou sezonu by měli viktoriáni odstartovat v neděli Luční ulici od 10.30 proti Robstavu. V jeho týmu však došlo k velkým změnám a většina hráčů zamířila společně s hlavním trenérem Stanislavem Purkartem do Velvar. Ve vzduchu tak visí otázka, zda Robstav složí do nedělního startu soutěže prakticky nový tým. Jaký je momentálně stav hráčského hráčského kádru, zůstává prozatím zahaleno tajemstvím.