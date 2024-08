„Z posledních třech sezon jsme byli dvakrát třetí, jednou čtvrtí. Takže by bylo perfektní, kdyby se nám na to povedlo znovu navázat. Hlavní prioritou je ale vychovávat hráče. Aby byl u nich viditelný progres za půl roku, za rok působení v B týmu,“ vysvětluje jednačtyřicetiletý kouč, který si je vědom i propojení s A týmem.



„Úkolem je i být áčku k dispozici, když potřebuje zapojit některého z hráčů. Je to prakticky stále stejné, ale nezříkám se toho. Jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát,“ pokračuje Parlásek.



Ten je zároveň rád, když se některý z jeho svěřenců vyšvihne do vyšší soutěž, ať už do A týmu, nebo některého z druholigových celků.

„Obrovský posun udělal na jaře Ondra Deml. Ten díky svým výkonům absolvoval přípravu s áčkem a teď bude hostovat v Podbrezové. Zároveň Bello se přesunul do prvního týmu,“ říká zkušený kouč.

Počet hráčů, kteří prošli mládežnickou strukturou Viktorie a momentálně působí v profesionálním fotbale, se postupně zvyšuje. To dělá radost i trenérovi rezervy Plzně. „Jsem za to rád, a nejen já, ale i všichni trenéři v Plzni. Je příjemné sledovat v první, druhé české a slovenské lize hráče, kteří prošli B týmem. A hlavně jich je stále více,“ těší Parláska.



Plzeňské béčko nepoznalo v letní přípravě ani jednu porážku. Přesto jedna věc bývalého ligového hráče mrzí. „Škoda, že jsme se nakonec neutkali s Aston Villou. Zápas se zahraničním soupeřem by byla zajímavá konfrontace. Jinak výsledkově jsem byl s přípravou spokojený. Ohledně hry je stále co zlepšovat. Ale to je tak vždy, když je nový tým. Zároveň bude nějakou dobu trvat, než si hráči z dorostu zvyknou na dospělý fotbal,“ je si vědom Josef Parlásek.



Ten bude opět v sezoně pracovat s hodně mladý týmem. Nejstarším hráčem bude třiadvacetiletý stoper a kapitán Dominik Fišer.