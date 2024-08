Jedlička, Míka, Paluska, Valenta, Ricardinho, Bello a Panoš. To je výčet všech ligových hráčů, které nastoupili v neděli za rezervní tým Plzně. Ani to ale Viktorii k vítězství nepomohlo. Po prvním poločase prohrávala béčkem s Českých Budějovic 0:2, do konce zápasu pak inkasovala ještě jednu branku.

„Za stavu 0:0 jsme měli dvě obrovské šance, které kdyby skončily gólem, utkání by se vyvíjelo jinak. Následně jsme si nechali dát dvě laciné branky, nejprve jsme nedostoupili útočníka Budějovic ve vápně. Pak jsme ztratili zbytečně míč při přechodové fázi a soupeř zvýšil na 0:2 po brejku," mrzelo trenéra rezervy Viktorie Josefa Parláska.

Jeho týmu se nepovedlo zvrátit nepříznivý stav ani ve druhé pětačtyřicetiminutovce.

„Chtěli jsme s tím ještě něco udělat po pauze, ale veškeré naděje spláchl gól na 0:3, který padl po standardní situaci. To je také obrovská chyba. Pak už to bylo hodně těžké," přiznal plzeňský kouč.

Porážku ale musí hodit Plzeň hodně rychle za hlavu. Hned ve středu jí čeká souboj na hřišti béčka pražské Dukly.

„Připravujeme se na středeční zápas, sestava bude více omlazená, počet hráčů z áčka nebude rozhodně takový. Máme každopádně co napravovat," dodal Parlásek.