„V létě se vytvořilo úplně nové mužstvo, velmi se omladilo. Celkově při doplňování z hráčů A týmu či dorostu U19 se protočilo 33 hráčů, což je obrovské množství. V některých zápasech pak bylo vidět, že nám chyběla určitá součinnost. Situaci nám také komplikovala zranění. V týmu máme i několik reprezentantů, kteří se v průběhu září a října opakovaně účastnili reprezentačních srazů. Sestava se pak hrozně moc točila i z těchto důvodů,“ vysvětloval pro klubový web Viktorie Plzeň kouč Josef Parlásek.

REZERVA PLATILA DAŇ ZA NEZKUŠENOST

Béčko Plzně potkávaly v zápasech výkyvy. Zatímco někdy dokázalo překvapit,v některých utkáních naopak přišlo lacino o body.„Ze začátku soutěže jsme některá utkání ztráceli kvůli naší naivitě či nezkušenosti, dostávali jsme laciné góly po standardkách či po chybách v našem pokutovém území. Naopak šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili.

Bodů jsme měli mít určitě více. Jsme nicméně béčko, které má dva hlavní účely – být k dispozici A týmu pro rozehrávání hráčů a umožnit získat mladým hráčům cenné zkušenosti s dospělým fotbalem,“ je si vědom kouč Viktorie role rezervy plzeňského celku.Tomu udělaly radost některé mladé naděje, které věkem ještě patří do dorostu.

„Když si zhodnotím třeba výkon Pavla Gaszczyka, hráče ročníku 2005, z posledního zápasu, tak jeho forma gradovala. To samé třeba Tomáš Jedlička, hráč ročníku 2003. A to je cíl, aby se mladí hráči obouchali v dospělém fotbale. Ti, kteří opravdu chtějí a makají na sobě, tak mají možnost se posouvat dál a říci si o šanci v ligovém fotbale,“ pokračoval Parlásek, který je rád, že jeho mladý tým se postupně sžívá s dospělou soutěží.

„Pokud porovnám první zápasy, i třeba přátelské v červenci, tak jsem zaznamenal posun. Hlavně z hlediska soubojového chování a práce s míčem. Určitý progres tam byl,“ přiznal bývalý hráč Viktorie Plzeň.Parláska zamrzelo, že jeho tým neměl na kontě více bodů, přestože měl v některých zápasech znatelně navrch.

„Bohužel jsme některé zápasy nezvládli lépe. Napadá mě třeba první kolo v Rakovníku, kde jsme měli vyhrát, nebo nešťastné prohry v Karlových Varech a v Příbrami. Samozřejmě mě štvala i zranění klíčových hráčů. Byla to velká škoda třeba u Adamů Kronuse a Vrby. Oba se dostávali do velké formy. Jsou to zajímaví hráči do budoucna a odehráli kvůli tomu jen tak třetinu zápasů. To je hrozná škoda,“ mrzelo 38letého lodivoda.

VIKTORIÁNI SI JEŠTĚ MUSEJÍ POČKAT NA ZIMNÍ PAUZU

Přestože si některé celky daly po posledním zápase zasloužený oraz po náročném podzimu, béčko Viktorie ještě pokračuje v tréninku. „Vzhledem k tomu, že začátek sezony byl oproti předchozím ročníkům posunutý, chtěli jsme listopad ještě využít k odehrání zápasů. Pořád se bavíme o tom, že máme mladý tým, který musí získávat praxi,“ ozřejmil Parlásek tento krok.

Celkově odehrají Plzeňané v listopadu čtyři přípravné duely. První z nich mají Západočeši již za sebou, když porazili v neděli Teplice B 2:1.„Jedná se o béčka prvoligových týmů. Chceme získat herní praxi a dát prostor i mladším hráčům z U19, aby si zkusili dospělý fotbal a my trenéři věděli, kdo jak je schopný si s tím poradit. Navíc zápasy volíme i kvůli tomu, že poslední dva ročníky soutěže se kvůli pandemickým opatřením nedohrálya spousta hráčů neměla možnost hrát,“ dodal kouč Viktorie B.

Program přátelských zápasů: sobota od 10.30: Viktoria Plzeň B – Bohemians Praha B, hřiště Stod, sobota 20.11. od 11.00: Viktoria Plzeň B – Mladá Boleslav B, sobota 27.11. od 11.00: Viktoria Plzeň B – Dynamo České Budějovice B.