Úvod zápasu vyšel lépe Chomutovu, který je také nově ve třetí lize, když ovládl divizní skupinu B. Severočeši se po čtvrt hodině hry ujali vedení. Domácí i tak působili lepším dojmem a vypracovali si řadu šancí. V koncovce jim ale nebylo přáno. Nakonec zachránil pro Petřín bod rozjetý Aleš Demeter, který se prosadil z penalty.

„Když vezmu počet šancí, měli jsme jasně navrch. Kromě branky měl soupeř jednu velkou příležitost, kdy to náš hráč zachránil na brankové čáře. My naopak v prvním půli tam měli pět možností to trefit. V sobotu to bolelo, ale v neděli ten bod s pokorou bereme," řekl petřínský trenér Radek Vodrážka.

Nováček třetí nejvyšší soutěže má tak na svém kontě po dvou zápasech čtyři body. „Čeká nás těžký triumvirát, Domažlice, Příbram a Velvary. Takže jsme rádi, že jsme do soutěže dobře vstoupili," dodal Vodrážka.