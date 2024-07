„Začátek utkání nám moc nevyšel, druhá polovina prvního poločasu naopak vyzněla v náš prospěch. Dokázali jsme dát i gól a vedli jsme jedna nula. Do druhého poločasu jsme prostřídali a Most nás pak přehrával. Zaslouženě vyrovnal a měl i několik šancí. V brance nás ale podržel Jirka Vlček bráně. Ke konci zápasu se hra vyrovnala. Relativně spravedlivá remíza, byť gólových šancí měl Most víc," přiznal trenér béčka Plzně Josef Parlásek.

Jeho svěřenci jsou v plném tréninku, což se podepsalo i na herním výkonu. „V pondělí a v úterý měli hráči fyzicky náročné testy. Myslím si, že to mělo vliv na jejich pohyb a aktivitu. Zápas jako splnil to, co jsme od toho očekávali. Hrál se takový nepříjemný důrazný chlapský fotbal. Máme některé kluky z devatenáctky, který sbírají první zkušenosti s dospělým fotbalem, takže z tohodle pohledu to bylo užitečné. Každopádně se s tím všichni popasovali dobře," chválil Parlásek.