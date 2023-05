/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Fotbalisté Jiskry Domažlice se rozešli v západočeském derby s rezervou plzeňské Viktorie smírně po bezbrankové remíze. Šlágr 27. kola ČFL příliš velkých šancí nenabídl.

FORTUNA ČFL, skupina A: TJ Jiskra Domažlice - Viktoria Plzeň B 0:0.

„Bylo to velmi kvalitní utkání, k čemuž obě mužstva, jen góly tomu chyběly. S výkonem týmu jsem spokojený. Jen je škoda, že jsme nevyužili několik okének v domažlické obraně. Ve druhé půli jsme tam šli do brejku dva na jednoho a nezakončili jsme to, to asi bylo klíčové. Kdybychom šli do vedení, hrálo by se nám lépe,“ říkal kouč plzeňské rezervy Josef Parlásek.

FORTUNA ČFL, skupina A: TJ Jiskra Domažlice - Viktoria Plzeň B 0:0.

„Plzeň byla v úvodu lepší, ale na konci půle jsme soupeře přitlačili. Bylo tam pár závarů a rohů,a le bez dobrého zakončení. Po taktické stránce to bylo hodně náročné utkání. Ve druhé půli jsme se chtěli vysunout výš, ale špatně jsme napadli a soupeř toho zase využil. Nemohli jsme si dovolit to otevřít. Remíza je spravedlivá, kluci ze sebe vydali maximu,“ doplnil ho protějšek Pavel Vaigl.

Domácí, kteří přišli už po deseti minutách o zraněného stopera Vávru, získali postupem času herně navrch. Mladí viktoriáni hrozili v první půli především z brejků, jeden z nic zakončil v 16. minutě nepřesně Pospíšil.

Pak už Jiskra svého soupeře zatlačila, jenže trestný kop Mužíka vyrazil hostující gólman Baier a Fedakovu ránu zase srazil stoper Čihák. Když se neujala ani jedna ze střel Zajíčka či pokus Aubrechta, šlo se do kabin za stavu 0:0.

Z kabin pak přišla úplně jiná Viktoria, hned z prvního rohu druhé půle se hosté dostali k nebezpečnému zakončení, ale domažlická defenziva na poslední chvíli nebezpečí odvrátila. Ve 49. už musel při nájezdu Haška soupeři včas pod nohy domácí brankář Čerepko. Ukrajinský gólman se pak vytáhl i po ráně Gaszczyka.

Domácí kouč Vaigl reagoval střídáním, poslal na hřiště exligistu Vůcha, ale tlak mladých viktoriánů stejně nezastavil. Až v 67. minutě se dostala ke slovu zase Jiskra, bek Rychnovský pláchl po levé straně a v šestnáctce předložil míč Došlému, ten však nevypálil dost důrazně.

Zdroj: tvcom.cz

Nejblíž měli domažličtí ke gólu šest minut před koncem, kdy se jejich kapitán Mužík prodral přes dva protihráče a poslal míč před branku, nikdo ze spoluhráčů však nedokázal zakončil. A tak i proto se oba celky rozešly smírně. Pro domácí je remíza mírnou komplikací v boji o první místo ve skupině A ČFL.

