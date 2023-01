A kdo že jsou nové tváře v týmu nováčka třetí ligy, který je po podzimu na desátém místě? Záložníci David Brabec z konkurenčních Domažlic, Petr Řezáč ze Sokolova. Na zkoušku do půlky února je v Přešticích také obránce Jaroslav Rádl z dorostu Viktorie Plzeň. A tím výčet zimních posil zřejmě nekončí.

„Jsme domluvení i s dalšími dvěma hráči, ale jednání s jejich kluby ještě probíhají,“ nechtěl kouč Přeštic odkrýt karty. Jedním z nich by měl být Tomáš Rossmann z pražského Motorletu, podobný typ jako byl Štípek.

Martin Zeman (vlevo) na snímku s trenérem Stanislavem Purkartem. Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Doufám, že ještě nějak nedojde k oslabení kádru. Zkušenější kluky jsme nahradili bojovnějším a přímočařejším mládím. Teď nemůžeme říct, jestli to bude lepší, ale uděláme všechno proto, abychom byli aspoň tak dobří jako na podzim,“ okomentoval Purkart změny v hráčském kádru Přeštic.

Minulý týden absolvoval s týmem první tři tréninky. „Byli jsme na hřišti, začínáme pozvolna,“ naznačil 53letý trenér s tím, že od pondělí přitvrdí. Do přípravy přibude i posilovna a hlavně běhání. „Chceme to udělat trošičku jinak, protože už je to čtvrtá příprava, co jsme v Přešticích. Proto zpestření tréninků,“ připomněl Purkart i svého parťáka Jaroslava Klusku. Letos se realizační tým rozšíří i o dalšího asistenta Daniela Prokopa, jenž trénoval ženy Viktorie Plzeň.

O víkendu měli přeštičtí fotbalisté ještě volno, ale příští sobotu už od 13 hodin hrají s Mariánskými Lázně, odkud si stáhli z hostování Dana Skopového a Lukáše Prokopa. Opačným směrem zamířil Adam Beránek. „Myslím, že tím změny v našem kádru končí. Muselo by se stát něco mimořádného,“ doplnil Purkart. Kromě Mariánských Lázní čeká na Přeštice v přípravě Březová, Katovice, soupeř z Německa, Táborsko, Most/Souš a v generálce divizní SK Plzeň Petřín.

