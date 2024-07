„Prvních čtrnáct dní budeme trénovat na hřišti v Losiné. Čekají nás zde herní tréninky. Herní a silové tréninky budeme mít v našem zázemí ve Štruncových Sadech. V rámci přípravy máme před sebou několik přípravných zápasů, a to proti B-týmu Liberce, Mostu nebo Velvarům. Na programu máme také utkání proti Aston Ville U23 a na závěr generálku proti Zápům,“ řekl pro klubový web Viktorie Plzeň B trenér Josef Parlásek.

Program přípravných zápasů:

13.7., 11:00, Zbůch - FCVP B vs. Liberec B

17.7., 11:00 - Most vs. FCVP B

20.7., 17:00 - Velvary vs. FCVP B

24.7., 10:30 - FCVP B vs. Aston Villa U23

3.8., 17:00 - Zápy vs. FCVP B