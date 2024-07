„Sezonu hodnotím kladně, velmi, protože byl cíl udržet se v divizi nebo minimálně někde v prostředku tabulky a trošičku ustálit kádr. Za mě se to všechno na sto procent podařilo. Procházeli jsme sice takovými výkonnostními vlnami, ale vzhledem k věkovému průměru v mančaftu, byť tam je pár veteránů, si myslím, že to bylo tak, jak to mělo být. Na moji první sezonu si nemůžu stěžovat. Kromě toho se povedlo postoupit béčku do A třídy," pochvaloval si rokycanský kormidelník Michal Veselý.

Ten bude chtít nadále pokračovat v rozdělené práci. V hlavě má už zároveň určité změny.

„V polovině sezony jsme změnili trochu systém a teď zase budu vymýšlet něco nového. Rád překvapuju soupeře. Navíc dneska se na soupeře můžete celkem připravit. Takže ještě tam budu chtít nějaký třetí styl do toho trošičku vložit, abychom uměli reagovat ve všech zápasech a byli více nečitelní. Mě baví tyhle detaily, takže teď mám před sebou dovolenou a celý týden budu přemýšlet, co a jak do nich narvat," prozradil s úsměvem kouč Rokycan, který chválil své svěřence za uplynulou sezonu.

„Jsem fakt spokojený. Hlavně musím ocenit i ty starší hráče. Tedy starší, jsou v podobném věku jako já, takže jsem úplně nevěděl, jak mě třeba vezmou a jak to budou brát. A musím říct, že velmi profesionální přístup. Na druhou stranu to jsou kluci, kteří hráli ve vyšších soutěžích, takže oni věděli, jak tomu přistupovat. Zároveň se nám povedlo zabudovat do týmu i mladší kluky, kteří budou nadále růst," dodal Veselý.

Nyní Rokycany pracují na posilách, které by měly odtajnit v nejbližších dnech. Zároveň Michal Veselý přiznal, že by dosavadní tým měl zůstat pohromadě. První přípravný zápas sehrají Rokycany v sobotu, kdy se střetnou ve Strašicích od 10.30 s pražským Meteorem.