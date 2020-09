Ve velmi infarktovém souboji jste proti Katovicím nakonec vybojovali dva body. Jak utkání hodnotíte?

No (přemýšlí). Vedli jsme 2:0 a vytvořili si i další šance. Kdybychom nějakou z nich proměnili, asi by se zápas ubíral úplně jiným směrem. Jenže pak jsme to moc nezvládli a udělali příliš individuálních chyb, které soupeř dokázal potrestat. Naštěstí jsme v poslední minutě vyrovnali a v penaltách nás podržel Dan Houdek.

Chyb bylo v zápase opravdu hodně. Gól na 2:2 jste dostali po vlastním rohovém kopu, kdy jste propadli a Katovičtí šli téměř tři čtvrtiny hřiště sami na brankáře. Co se tam vlastně stalo?

To byla hrozná chyba. Byli jsme špatně rozestavení. Míč se odrazil za vápno a jeden z našich hráčů tam šel trošku ukvapeně. Vybíhal proti němu protihráč a místo toho, aby to někam uklidil nebo rozehrál do strany, pálil to na branku. Možná si neuvědomil, že byl našim posledním hráčem, ale vyřešil to špatně. Soupeře trefil a ten šel ve dvojnásobné přesile na Dana Houdka. Nemůžeme dostávat takové góly, to nejde.

Soupeř těsně před koncem vedl 4:3, vy jste si ale dokázali vytvořit velký tlak. Věřil jste, že přijde vyrovnání?

Doufal jsem a věřil, protože šance na to byly. Tlačili jsme se do brány, měli hodně centrů ze stran. Nakonec to tam v závěru spadlo.

Váš gól na 3:3 byl docela kuriózní. Čím jste míč vlastně dostal do sítě? Mohl byste celou situaci popsat?

Jo, to bylo stehnem. Ze strany do vápna letěl centr. Věděl jsem, že když tam strčím nohu, tak to možná ani netrefím. Takže jsem se natlačil přes katovického obránce a jen nastavil tělo.

V poslední minutě jste zkompletoval svým druhým zásahem hlavou v zápase hattrick. A to i přesto, že jste míč do sítě propasíroval z úrovně lýtek. Byl jste předem rozhodnutý, že zakončíte tímto způsobem?

Byla to celkem podobná situace jako ta před brankou na 3:3. Myslel jsem, že když tam půjdu nohou, nějak blbě se vytočím a branku přestřelím. Proto jsem tam šel hlavou, i když jsem si chvíli myslel, že o ni přijdu (smích).

Po dvou těsných porážkách jste dokázali konečně bodovat. Jak důležité je toto vítězství pro psychiku týmu?

Musím říct, že je hodně důležité. Samozřejmě, že to mohlo být lepší, kdybychom utkání zvládli za tři body, ale vzhledem k vývoji zápasu dva body bereme. Byla to opravdu infarktová konfrontace s velice silným a kvalitním protivníkem.

Na co si dát do dalších zápasů pozor? Mluvil jste o individuálních chybách…

Všichni si musíme uvědomit, o co hrajeme. Zatím máme problémy s postavením, poziční hrou, posouváním se a důrazem. Všichni hráči si musí sáhnout do svědomí a být na každou situaci na hřišti stoprocentně připravení. Když totiž udělá chybu jeden, už se to valí na nás na všechny…

V příštím zápase jedete do Klatov, kterým jste naposledy vstřelil hattrick. Jak se na tento souboj těšíte a co od utkání očekáváte?

Abych řekl pravdu, příliš jsem teď tým Klatov nesledoval, nebyl na to čas. Ale určitě se moc těším a doufám, že jsem jim hattrickem naznačil, že mám drobet střeleckou formu. Mohli by si mě v zápase třeba více hlídat, a tím by se otevíral prostor pro moje spoluhráče. Určitě tam chceme uspět.