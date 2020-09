Fotbalisté se prali s mokrem i v republikových a krajských soutěžích.

Divize mužů: Mýto odkládalo souboj s Berounem (navržený je 28. říjen).

Rokycany po hodině vedly 2:1 v Mariánských Lázních, jenže soupeř stav otočil.

1. A třída: Radnice poprvé vyšly naprázdno, když nečekaně podlehly Lubům u Klatov 1:3.

1. B třída: sympatický týden mají za sebou Příkosice. Nejprve zdolaly Město Touškov za dva body (po remíze 1:1 uspěli při penaltách) a pak si obdobný průběh zopakovali v Plasích. Opět 1:1 po 90 minutách a výhra 4:2 v rozstřelu.

Volduchy dlouho vedly v Kozolupech. Přitom hráli od začátku druhé půle v deseti a gólman Fous chytil penaltu. V 85. minutě domácí srovnali a byli jistější při penaltách. Zápas Zbiroh – Vejprnice B se nekonal.

V neděli pak Raková cestovala do Malesic pro porážku 1:3. Stejným poměrem naopak Mýto B pokořilo lídra ze Smíchova a poskočilo do čela skupiny C.

Česká liga žen: Hrádek neuspěl v Mělníku, padl vysoko 2:6.