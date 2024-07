V uplynulé sezoně vykopali fotbalisté Vejprnic postup z krajského přeboru do čtvrté nejvyšší soutěže. Na velkou výzvu se chce tým pod vedením Lukáše Paula co nejlépe připravit. Dosavadní mužstvo se vejprnickému trenérovi povedlo udržet, navíc přivítal už dvě posily.

„Jedeme stejně jako předchozí přípravu. To znamená třikrát v týdnu trénink a o víkendu zápas. Na tom jsme nechtěli nic měnit," říká směrem k přípravě týmu lodivod Lukáš Paul.

Toho potěšilo, že všichni hráči, kteří vykopali postup do čtvrté ligy, budou působit ve vejprnické Slavii i nadále. K nim navíc přibyly dvě zajímavé posily.

„Jsem rád, že jsme udrželi všechny kluky, co si to vykopali. Povedlo se nám navíc dotáhnout přestup Davida Nováka z Doubravky. Už jsme o něj měli zájem dříve, ale až teď se nám to povedlo dotáhnout. Ve Vejprnicích bydlí a trénuje u nás žáky. A někoho zkušeného, kdo bude předávat zkušenosti mladším hráčům, jsme potřebovali," vysvětluje Paul, jenž posílil i brankářský post.

„Ke konci sezony měl vážnější zranění brankář Vavrík. Chtěli jsme tak ten post posílit, což se nám povedlo příchodem Dominika Bejdáka z Chotíkova," těší bývalého vejprnického útočníka.

„Zároveň se do přípravy zapojili někteří hráči z béčka a dorostu. Uvidíme, jak si povedou v přípravných zápasech. K tomu ještě jsou nějaké další posily v jednání," pokračuje Lukáš Paul.

Ohledně cílů ve čtvrté lize zůstává vejprnický kormidelník opatrný. „Budeme chtít předvádět fotbal, kterým jsme se prezentovali v kraji. Vzhledem k tomu, jak dopadl loni Tachov a předtím Horní Bříza, nechci být příliš troufalý. Jednoznačně se chceme zachránit. Cokoliv navíc by bylo příjemné," říká Lukáš Paul.

První přípravný duel mají Vejprnice na programu v sobotu, kdy se střetnou od 10 hodin v domácím prostředí s Bolevcem.