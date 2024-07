„Nebylo vůbec jednoduché na to zareagovat, protože to bylo prakticky za pět minut dvanáct. Máme přes dvacet hráčů do přípravy, takže si myslím, že se nám to podařilo dát nějakým způsobem dohromady. Teprve ale uvidíme. Jsme na začátku přípravy. Věřím ale, že to bude dobré. Kluci se těší na novou výzvu. Nepůjdeme do toho určitě s nějakým strachem," vysvětluje na úvod kouč Přeštic Pavel Dobrý.