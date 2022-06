Sedlčany – Doubravka 1:5

Zdroj: tvcom.cz

„Klukům se to povedlo, vstřelili jsme pět gólů. Byl to takový bezstarostný fotbal. Domácím se příliš nechtělo hrát dozadu, mohlo padnout klidně ještě více gólů. Chtěli jsme využít šanci na to, abychom dosáhli na historické umístění, což se povedlo,“ byl spokojený trenér Doubravky Zbyněk Kočí, který po třech letech končí na lavičce A týmu Doubravky a vrací se zpět k mládeži plzeňského celku. Plzeňský tým zároveň opouští nejlepší střelec Lukáš Roubal, jenž nastřílel patnáct branek. Bude působit v nižší německé soutěži.