Poločas: 0:0. Branky: 75. Lisý – 86. Mischnik. Rozhodčí: Peschel. ŽK: 2:0. Diváci: 50. Hřiště: UMT. Sestava Petřína: Edelman – Bílik (53. Vodrážka), Lisý, Provod, Bednář (73. Zoubek), Trojovský, Klich, Vodrážka, (53. Kotěšovec), Kohout, D. Heller (87. D. Vodrážka), P. Zajíček. Trenér: Radek Vodrážka.

Rokycany – Klatovy 2:3

„Těžký zápas, ve kterém Rokycany sázely na své urostlé hráče. Myslím si, že utkání bylo spíš na remízu, ale k nám se v závěru přiklonilo štěstí,“ uvedl trenér Klatov Michal Hoffmann. To jeho protějšek na lavičce Rokycan Milan Dejmek byl po zápase značně zklamaný. „Opět jsme udělali tři triviální chyby, které nás stály zápas. Když jsme vyrovnali na 2:2, vytvořili jsme si tlak, ale šance jsme nedokázali proměnit a v závěru dostali smolný gól. Na jaře máme nula bodů a je třeba se přiznat, že teď hrajeme o záchranu,“ smutnil Milan Dejmek.

Poločas: 1:2. Branky: 22. a 67. Ženíšek – 29. Brabec, 34. Jan Zajíček. Rozhodčí: Doubrava. ŽK: 2:3. Diváci: 102. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Jan Hereit, Tomáš Zajíček, Procházka, Černý (89. Čeliš), Lehký (74. Laubr), Janota (74. Vaščák), Kramer (89. Stejskal), Holek (46. Rybař), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek. Sestava Klatov: Novák – Šoul, Presl (85. Aizner), M. Marek (60. Prančl), Janda, Mészáros, Jan Zajíček, Vacek, Brabec, Sojka, Lukeš (90+1. L. Marek). Trenér: Michal Hoffmann.

Doubravka – Č. Budějovice B 1:0

O vítězi dramatického duelu rozhodla jediná branka, kterou po rychlém brejku vstřelil efektně Lukáš Roubal. Stejný hráč mohl v závěru ještě pečetit vítězství z penalty, pokutový kop mu však vychytal hostující gólman.

„Po posledním nepovedeném zápase jsme překopali trochu sestavu, když jsme hráli na tři stopery. Hráli jsme ze staženého bloku, protože víme, že Budějovice mají v kombinaci velkou kvalitu. Udeřili jsme z brejku po krásné Roubalově brance. Dvakrát nás také podržel brankář Janiš. To je ale vždy třeba v takovém zápase. Kluci mě celkově potěšili výborným kompaktním výkonem,“ mohl být spokojený lodivod plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 0:0. Branka: 55. Roubal. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 1:2. Diváci: 69. Sestava Doubravky: Janiš – Novák, Trojanec, Roubal, Marek Patrovský, Světlík, Kalina (88. Uzlík), Krejčí, Česák (80. Paul), Vacata (60. Šural), M. Nový. Trenér: Zbyněk Kočí.

Sedlčany – Přeštice 1:2

„V prvním poločase jsme byli více na míči, kombinovali, ale na hrbolatém hřišti jsme se těžko dostávali do zahuštěné obrany domácích. Naštěstí se nám povedlo dát na konci první půle branku, která nás uklidnila. Bohužel ale asi až moc, protože jsme později inkasovali, a pak to bylo nahoru dolů. Naštěstí se nám povedla standardní situace, po které vstřelil vítězný gól Tomáš Arzberger. Sedlčany ovšem bojovaly až do konce a pro nás to jsou nesmírně cenné tři body. Zvlášť, když Lom a České Budějovice prohrály,“ oddechl si kouč přeštického lídra Stanislav Purkart, jehož tým je v čele už o 10 bodů.

Poločas: 0:1. Branka: 70. Čipera – 45. Přibáň, 78. Arzberger. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 5:1. Diváci: 200. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger, Böhm, Suchý, Chocholoušek, Skála, Přibáň, Štípek (85. Havel), Mudra (81. Kraml), Beránek (65. Šmídl), Vohrna (65. Arzberger). Trenér: Stanislav Purkart.

Ostatní výsledky 19. kola:

Hořovice – Lom 1:0 (1:0, 5. Pyšek), Beroun – Katovice 1:1 (1:1, 13. Horel – 11. Uher), Cheb – Soběslav 0:0. Odloženo: Mariánské Lázně – Mýto.

