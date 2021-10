Horší to bylo po přestávce. Nejdříve o sobě dala vědět stoperská dvojice domácích Vinkler, Kohout, a právě ten otevřel skóre. Pak se už prosadil Demeter a chvíli na to tentýž hráč našel na zadní tyči Provoda - 3:0! Krutou prohru potvrdil v posledních vteřinách Kotěšovec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.