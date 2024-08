„První poločas byl ještě povedený. Hráči dodržovali všechno, co jsme si řekli. Pak ale přišel druhý a každý si dělat na hřišti, co chtěl. Z pěti gólů jsme dostali čtyři po brejku," kroutil hlavou Veselý.

Ten má v plánu vše probrat i s jednotlivými hráči. „Budou individuální pohovory s některými, protože za mě to je velmi nezodpovědný a nedisciplinovaný výkon. My jsme měli sice v devadesáti procentech zápasu balon. Navíc jsme si říkali, jak Aritma hraje, na co si máme dát pozor. Dávali jsme to ale do prostředka, kde to sebrali, kopli dopředu, utekli a dali gól," pokrčil rameny rokycanský kormidelník.

Rokycanské hráče tak nečeká lehký týden. Navíc se musí připravit na nováčka z Milína, jenž má v kádru exligové hráče. Tým z Husových sadů tak čeká opět těžká prověrka.