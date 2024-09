Rokycany - Příbram B 3:2

„Za stavu 2:0, 2:1 jsme si utkání zbytečně zkomplikovali. Měli jsme šance na to, abychom definitivně rozhodli, ale to se nám nepovedlo. Soupeř naopak i v deseti srovnal a pro nás to bylo nervózní až do konce. Nakonec jsme tam tu branku dotlačili," ulevilo se rokycanskému trenérovi Michalu Veselému.

„Pro nás enormně cenné body. Jsem rád, že jsme oproti předchozím zápasům působili na hřišti mnohem lepším dojmem. Zároveň musím pochválit i soupeře. Přestože má hodně mladý tým, hrál opravdu dobře," dodal Veselý.

Poločas: 2:0. Branky: 25. Drábek, 37. Lehký, 90+1. Janota - 55. z penalty a 78. Čajko.

Jindřichův Hradec - Doubravka 0:0

„Po celý zápas jsme byli herně lepši, chtěli jsme vyhrát, ale do úplně vyložené šance jsme se nedostali. Chyběla nám lépe vyřešit finální přihrávka ve spoustě momentů. Naopak domácí hráli jen na brejky a měli dvě vyložené šance," přiznal hráč Doubravky Lukáš Roubal.

Vejprnice - Aritma Praha 1:3

„Hostili jsme jednoho z favoritů soutěže a musím říct, že prvních dvacet pět minut to byl od nás doposud nejlepší fotbal v soutěži. Hráli jsme pozorně a důrazně a kromě jednoho gólu tam byly další dvě možnosti ke skórování. Bohužel pak přišel roh hostů a i oni předvedli důraz při zakončení. Sice to od nás do konce prvního poločasu nebylo špatné, ale na hostech již bylo vidět, že jim gól pomohl a pomalu se rozjeli," řekl po prvním dějství kormidelník Vejprnic Lukáš Paul.

Po pauze se už střelecky prosadila jen Aritma. „Směrem dopředu to nebylo ono a hosté si vítězství pojistili. Jen mi mrzí, že to byl hráč, na kterého jsem upozorňoval, že má výbornou levačku. A my mu dvakrát dopřejeme střelu, která znamenala gól. Aritma vyhrála zaslouženě, mají kvalitní kádr," uznal sílu soupeře kouč Vejprnic Lukáš Paul.

Poločas: 1:2. Branky: 7. Kouřil - 23. Škoch, 33. Komárek, 81. Komárek.

Soběslav - Petřín Plzeň B 3:1

„Zvlášť v prvním poločase to byl festival neproměněných šancí. Přestože jsme brzy inkasovali, byli jsme v první části lepší. Soupeř sice trefil tyčku, ale těch příležitostí jsme měli mnohem víc. Po pauze už to od nás nebylo takové. Bohužel dvě branky jsme soupeři prakticky darovali. Přijeli jsme tak s prázdnou," litoval lodivod béčka Petřína Jan Pleticha.

Poločas: 1:1. Branky: 7. Vítovec, 57. Vaněk, 87. Škrleta - 20. Vanc.



Hluboká n. Vlt. - Domažlice B 4:1

„Byli jsme v takové okleštěné a hodně omlazené sestavě. Domácí tým naopak je dlouhou dobu pohromadě a trestal nás z jednoduchých akcí. Nám to utkání nevyšlo. Přišla penalta a pak dvě rychlé branky, a bylo hotovo. Pak už si to Hluboká zkušeně pohlídala," řekl trenér rezervy Domažlic Luboš Zaoral.

Poločas: 3:0. Branky: 24. z pen. Tauber, 28. Hrachovec, 30. Říha, 48. Smíšek - 69. Žák.

Přeštice - Komárov 0:5

„Když se na něco celý týden připravujete a všechno se rozpadne po deseti minutách… První branku, když si pustíte, tak to byl ofsajd. Druhá a třetí se prostě nemůže stát, jestli chcete hrát v téhle soutěži důstojnou roli. Soupeře chválím, měl kvalitu, silné hráče. My herně nevypadáme špatně, ale musí všechno zapadat do sebe celých devadesát minut," vysvětloval přeštický kouč Pavel Dobrý.



Poločas: 0:3. Branky: 5. Nový, 11. Nedvěd, 12. Nedvěd, 71. Nedvěd, 87. Lukavský.