Domažlice B - Hořovice 2:4

„Bohužel jsme se nevyvarovali chybám v rozehrávce, k tomu jsme byli nedůrazní a byli jsme pak potrestáni soupeřem. Přes špatný začátek jsme mohli ještě do konce půle vyrovnat, využili jsme ale jen jednu šanci. Po pauze jsme měli takovou optickou převahu, povedlo se nám srovnat, ale pak jsme dostali rozhodující třetí gól. Následně nám chyběla větší kvalita a důraz v poslední třetině hřiště k tomu, abychom s tím ještě něco neudělali," přiznal trenér domažlické rezervy Luboš Zaoral.

Poločas: 1:2. Branky: 32 a 51. Černý - 9. z penalty Vostárek, 16. Záluský, 57. Wacker, 90. Kos.

Petřín B - Vejprnice 1:1

„Bohužel, v první části jsme mohli vést více než o jednu branku. A to se nakonec ukázalo jako klíčové, když dokázal soupeř vyrovnat. Po pauze to už nebyl z naší strany tak dobrý výkon. Přesto jsme Vejprnice skoro k ničemu nepustili, až na jednu chybu v našem vápně, která hosté potrestali," litoval kouč béčka Petřína Jan Pleticha.

„Do zápasu jsme šli s tím, že už konečně chceme dát gól a věřil jsem, že jsme schopní získat i tři body. Udělali jsme personální změny v sestavě a bylo to ku prospěchu. Oproti předchozím zápasům to byl od nás nejlepší zápas směrem dopředu, i když je stále co zlepšovat. Hlavně zahrávání standardních situací musíme zlepšit. To nás možná připravilo o výhru. Ke konci zápasu mohla dát vítězný gól obě mužstva, ale nám se to ze standardek nepovedlo a následný protiútok domácích jsme vždy dokázali zastavit. Vzhledem k tomu, že jsme hráli venku a museli jsme dotahovat, bod bereme. Remíza je i spravedlivá," hodnotil duel vejprnický lodivod Lukáš Paul.

Poločas: 1:0. Branky: Tětek - 65. A. Heller.

Doubravka - Přeštice 5:0

„Prvních dvacet minut nás Přeštice přehrávaly, nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Následně jsme to ale změnili, získávali jsme balony v nebezpečných prostorech, byli lepší na míči a dali jsme z toho tři góly. V půli jsme si řekli, že v tom musíme pokračovat, dát rychle čtvrtou branku, aby bylo rozhodnuto. To se nám podařilo a nakonec jsme přidali ještě další. Důležité vítězství pro nás, které jsme potřebovali," těšilo dvougólového doubraveckého střelce Lukáše Roubala.

„Zápas se Sencem byl pro nás lekcí do dalších zápasů. Nemyslím si, že soupeř chtěl víc vyhrát, ale byl kompaktnější, chytřejší ve finální fázi a neztrácel tak jednoduše balony jako my při prvních dvou brankách. My máme dobré momenty ve hře, ale v obranné fázi jsme ještě daleko. Určitě ale nebudeme negativní. Pořád jsem velký optimista, že to půjde. Do dalších zápasů určitě ale něco změníme,“ řekl trenér Přeštic Pavel Dobrý.

Poločas: 3:0. Branky: 28. a 35. Roubal, 46. Vacata, 53. Mlynařík, 63. Ungr.

Milín - Rokycany 2:0

„Už jsem trochu vychladl od doby, co je zápas pryč, s klukama jsme si to i vyříkali. Šli jsme do zápasu se zbytečně velkým respektem, možná i strachem. To se projevilo dvěma odlišnými poločasy. V první půli jsme se dostávali do slibných brejkových situací, ale špatně jsme to řešili. Domácí tam měli nějaké šance, byli nebezpečnější, prosadili se po rychlé kombinaci. My jsme začali hrát až po pauze. To jsme byli úplně jiný tým. Bohužel naši největší možnost jsme nevyužili, když jsme mohli běžet sami na bránu," mrzelo rokycanského trenéra Michala Veselého.