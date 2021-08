Petřín v souboji těžkých vah porazil Soběslav 4:2. „Na soupeře jsme vletěli a vyplatilo se to. Vstřelili jsme tři branky. Bohužel jsme se pak sami zatavili a do konce první půle jsme jednou inkasovali. Soběslav se tak zvedla a vycítila šanci. Naštěstí jsme rychle zareagovali na její druhý gól. Závěr jsme už v poklidu ubránili. Soupeř už navíc neměl tolik sil,“ hodnotil zápas trenér Petřína Radek Vodrážka, jenž může být spokojený se vstupem do sezony.

První tři body v sezoně získaly v pátek Rokycany, které zdolaly Katovice 3:0. „Jsem rád, že jsme potvrdili získaný bod z Přeštic. Dvakrát nás v utkání podržel Dan Houdek, ale jinak jsme měli zápas pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli,“ byl rád lodivod Rokycan Milan Dejmek.

FC Rokycany - Otava Katovice 3:0.Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Mrzel ho pouze neuspokojivý stav hrací plochy. „Bohužel se nám do hřiště dala plíseň a nevypadá to dobře. Jsou to teď takové válečné podmínky. Navíc nemáme kde jinde trénovat, takže ani nemá trávník čas na nějakou regeneraci,“ vysvětloval Dejmek.

Po remíze s Rokycany uspěli naplno i fotbalisté ambiciózních Přeštic. Utkání v Berouně bylo rozhodnuto po prvním poločase, po němž Přeštičtí vedli 4:1. Další branky již ale nepadly.

„S prvním poločasem jsem byl spokojený. Hráli jsme aktivně a mohli jsme vstřelit ještě více gólů. Bohužel po změně stran jsme stejně jako v utkání s Rokycany polevili a srovnali jsme se s hrou soupeře, jemuž navíc docházely síly. Získali jsme sice tři body, ale musíme zapracovat na tom, abychom hráli celých devadesát minut,“ nabádá své svěřence k větší soustředěnosti trenér Přeštic Stanislav Purkart.

Po víkendu naopak vládne zklamání na Doubravce, která prohospodařila vedení a v Chebu padla 1:2. „Ztratili jsme vyhraný zápas. Až do 85. minuty jsme měli utkání pod kontrolou, ale bohužel jsme nedokázali přidat další branky. Šance jsme měli, trefili jsme i nějaké tyčky. Nakonec soupeř zjednodušil hru a my jsme neubránili dva nákopy za obranu. Je to o to horší, že se nám to stalo už ve druhém zápase,“ smutnil trenér Doubravky Zbyněk Kočí.

Po dvou vítězstvích prohrály Klatovy 1:4 v Mariánských Lázních. „Celkově jsme působili trošku unaveným dojmem, neproměňovali šance a nepohlídali si standardní situace, které nám naopak před týdnem proti Mýtu vyhrály zápas. Zároveň musím pochválit Mariánské Lázně. Jejich hráči dřeli jako lvi,“ chválil soupeře kouč Klatov Michal Hoffmann.

Mýto narazilo silnou rezervu českých Budějovic a doma prohrálo vysoko 0:4. „Jednoznačné utkání. Na soupeře jsme vůbec nestačili po fyzické stránce. Jihočeši nás přehrávali především v křídelních prostorách. Sice jsme si vypracovali nějaké šance, ale zápas patřil Budějovicím,“ uznal sílu soupeře kouč Mýta Luboš Vašica.

Petřín Plzeň – Soběslav 4:2 (3:1)

Branky: 14. a 54. J. Vodrážka, 23. Vinkler, 36. Provod – 44. Hájek, 53. Pavlík. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Sestava Petřína: Hrabačka – Šimáně, Heller (58. Voves), Vinkler, Klich, Kohout, J. Vodrážka (58. Zoubek), P. Zajíček (77. Jílek), Provod (58. Bílik), Demeter (85. Tětek). Trenér: Radek Vodrážka.

Rokycany – Katovice 3:0 (1:0)

Branky: 9. a 59. M. Černý, 68. Plzák. Rozhodčí: Toman. ŽK: 1:2. Diváci: 220. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, Glazer, Procházka, Černý (81. Lang), Plzák (71. Rybář), Lehký (85. Stejskal), Vaščák (81. Holek), Kramer (71. T. Zajíček). Trenér: Milan Dejmek.

Mariánské Lázně – Klatovy 4:1 (1:0)

Branky: 20. Kapolka, 80. Lukáš, 85. Cinkanič, 90+1. Popovič – 53. Sojka. Rozhodčí: Baum. ŽK: 3:4. Diváci: 150. Sestava Klatov: Valeš – Aizner (46. Sedláček), Rajtmajer, Presl, Marek (68. Brabec), Janda (88. Partyngl), Mészáros (73. Lukeš), Krejčiřík, Zajíček, Vacek (68. Prančl), Sojka. Trenér: Michal Hoffmann.

ČLU Beroun – Přeštice 1:4 (1:4)

Branky: 15. Lhotka z penalty – 18. a 37. Mudra, 9. Böhm, 45. Arzberger. Rozhodčí: Flade. ŽK: 1:4. ČK: 67. Novák (Beroun). Diváci: 100. Sestava Přeštic: Jaroslav Rojík – Heger, Böhm (80. Pecháček), Suchý, Šmídl (71. Vilček), Skála, Přibáň, Štípek (71. J. Bešta), Mudra (54. Vohrna), Arzberger (54. Kraml), Vacovský. Trenér: Stanislav Purkart.

Hvězda Cheb – Doubravka 2:1 (0:1)

Branky: 87. Hucl, 90. Anděl – 64. Patrovský. Rozhodčí: Doubrava. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Sestava Doubravky: Luhový – Nový, Světlík, Novák, Trojanec, Patrovský, Řehoř, Roubal, Rozboud, Fleissig (72. Paul), Ungr (76. Boček). Trenér: Zbyněk Kočí.

Mýto – České Budějovice B 0:4 (0:3)

Branky: 20. Mršič, 33. Bečvář, 43. Kladrubský z penalty, 86. Vítovec. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 1:1. Diváci: 285. Sestava Mýta: Edelman – Staněk, Grambal, Vileta (78. Štych), Brudna (46. Jánský), Renza, Skopový, Lávička, Martin Patrovský, Buršík, Jiří Hereit (46. M. Nový). Trenér: Luboš Vašica.