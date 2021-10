„První poločas nebyl z naší strany dobrý. Měli jsme sice dvě vyložené šance, ale ty jsme neproměnili. Po pauze jsme se zlepšili a nastartovala nás branka po standardní situaci. Pak už jsme měli utkání ve svých rukou a ještě jsme přidali další góly. Rokycany jsme nepustily za celou dobu do vyloženější šance,“ mohl být spokojený trenér Petřína Radek Vodrážka.

V hostujícím táboře bylo naopak cítit velké roztrpčení po špatném výkonu. „Někteří hráči by se měli zamyslet, zda chtějí vůbec hrát divizi. Přišel krutý pád po posledním zápase, kdy jsme se rozstříleli. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Od nás to byl ostudný výkon, s kterým jsme se nemohli vůbec poměřovat s Petřínem. S takovým přístupem jsme na tým, jenž je fyzicky nadupaný, vůbec neměli. Je to pro mě obrovské zklamání,“ uvedl rokycanský kouč Milan Dejmek.

Poločas: 0:0. Branky: 53. Kohout, 66. Demeter, 77. Provod, 90. Kotěšovec. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 1:3. Diváci: 160. Petřín: Suchý – Kohout, Klich, Lisý, Demeter (79. Zoubek), Vinkler, Šulc (46. Tětek), Provod (79. Zoubek), P. Zajíček, Šimáně, Vodrážka (73. Kotěšovec). Trenér: Vodrážka. Rokycany: Houdek – Lang (46. Ineman), Matas, Jan Hereit, T. Zajíček, Glazer, Procházka, Plzák (65. Holek), Vaščák (79. Titl), Lehký (74. Janota), Kramer. Trenér: Dejmek.

Zdroj: tvcom.cz

Lom – Přeštice 0:0

„Bod z venku bereme, ale vzhledem k průběhu zápasu mohly být i tři. Čekal jsem, že to bude více otevřenější zápas, ale Lom se soustředil od začátku na obranu a my jsme je celý zápas dobývali. Bohužel v koncovce nám chyběl potřebný klid a nepovedlo se nám skórovat. Soupeř měl za celý zápas snad jednu střelu na branku. Překvapila mě ale v utkání přátelská atmosféra. Takovou jsem dlouho na hřišti soupeře nezažil,“ uznal kouč Přeštic Stanislav Purkart.

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (94. Vacovský). Diváci: 290. Přeštice: Rojík – Heger, Suchý, Chocholoušek, Kraml (90. Duchek), Šmídl (46. Vilček), Skála, Mudra (77. Böhm), Arzberger (72. Vohrna), Vacovský, Beránek. Trenér: Purkart.

Zdroj: tvcom.cz

Soběslav – Klatovy 2:2

„S výkonem v prvním poločase jsem spokojený. Hráli jsme to, co jsme si řekli, vytvořili si několik gólových příležitostí a vedli 2:0,“ řekl trenér Klatov Michal Hoffmann s tím, že vedení mohlo být ještě výraznější. „Jenže ve druhé půli jsme přestali hrát, soupeř nás zatlačil a vyrovnal. Nakonec můžeme být rádi za remízu, protože domácí mohli i vyhrát. Bod rozhodně bereme,“ dodal.

Poločas: 0:2. Branky: 65. a 71. Bouchal – 6. Sojka, 15. J. Zajíček. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 3:0. Diváci: 200. Klatovy: Valeš – Rajtmajer, M. Marek, Janda, Krejčířík (90. Partyngl), J. Zajíček (89. Barborka), Vacek, Brabec, Sojka, Lukeš, Prančl. Trenér: Hoffmann.

Zdroj: tvcom.cz

Doubravka – Mýto 1:1

„Bohužel jsme nepřidali druhý gól, abychom to pakv klidu dotáhli do vítězného konce. Šance jsme tam nějaké měli. Pak jsme nezvládli ubránit standardku, když jsme nepohlídali nejmenšího hráče na hřišti. V naší situaci je bod málo,“ vysvětloval lodivod Doubravky Zbyněk Kočí.

Na druhé straně naopak remízu brali. „Přijeli jsme si pro bod a získali jsme ho. Začali jsme dobře, ale pak domácí převzali iniciativu. O pauze jsme vystřídali a přeskládali jsme sestavu, což nám pomohlo. Zaslouženě jsme pak vyrovnali. Konec zápasu už příliš fotbalové krásy nenabídl,“ řekl trenér Mýta Luboš Vašica.

Poločas: 1:0. Branky: 25. Ungr – 75. Frizoni. Rozhodčí: Pálek. ŽK: 4:4. Diváci: 150. Doubravka: Janiš – Krejčí, Novák, Trojanec (81. Uzlík), Roubal, Marek Patrovský (87. Fleissig), Künstner, Martin Nový, Světlík, Kalina (84. Rozboud), Ungr. Trenér: Kočí. Mýto: Vild – Marek Brož (38. Brudna), M. Růžička, Jiří Hereit, Vileta (66. Michal Nový), Martin Brož, Skopový, Pecháček (46. Renza), Frizoni, Martin Patrovský (46. Buršík), Jánský (71. Nedvěd). Trenér: Vašica.

Zdroj: tvcom.cz