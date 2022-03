Špatný vstup do jarní části divize A o víkendu naplno odčinili fotbalisté Doubravky. V plzeňském derby uspěli na hřišti nebezpečného Petřína vysoko 3:0, a úspěšně tak zapomněli na předchozí domácí porážku s Hořovicemi.

Petřín Plzeň – SENCO Doubravka 0:3

„Tušili jsme, s čím na nás Petřín nastoupí. Věděli jsme, že se budou tlačit dopředu, takže jsme postavili pevný blok, ze kterého jsme chodili do brejků. V prvních deseti minutách jsme měli dvě velké šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Naštěstí jsme nezpanikařili jako minulý týden, hráli dál trpělivě a ke konci první půle dva protiútoky využili. Ve druhém poločase to bylo hodně rozhárané, spíš než fotbal byl vidět veliký boj. Za vítězství jsme ale pochopitelně moc rádi,“ říkal po zápase trenér vítězné Doubravky Zbyněk Kočí.

„Selhali jsme, nezvládli jsme to a vzhledem k ostatním výsledkům nás to mrzí dvojnásob. Zároveň mě ale mrzí také to, že jsme přišli o další dva hráče. O Aleše Demetera, který dostal přísnou červenou kartu a Kryštofa Bílika, jenž po jednom ze zákroků soupeře, mohl dopadnout daleko hůř než jen zraněním,“ zlobil se trenér petřínského týmu Radek Vodrážka.

Poločas: 0:2. Branky: 36. a 90. Marek Patrovský, 36. Roubal. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 1:5. ČK: 67. Demeter (Petřín). Diváci: 250. Hřiště: UMT Petřín Plzeň. Petřín Plzeň: Suchý – Bílik (69. Fikrle), Demeter, Lisý, Provod (46. Štefl), Bednář (46. Gavrylovskyy), Trojovský (Kotěšovec), P. Zajíček, Klich, Kohout, Zoubek. Trenér: Radek Vodrážka. SENCO Doubravka: Luhový – Novák, J. Trojanec, Roubal (90. Fleissig), Marek Patrovský (90. T. Křen), Světlík, Řehoř, Kalina, Krejčí (22. Rozboud), Česák, Paul. Trenér: Zbyněk Kočí.

FC Rokycany – ROBSTAV Přeštice 2:3

„První půle byla špatná. Vítr foukal proti nám a proti soupeři, který měl výškovou převahu, jsme se pouze bránili. Inkasovali jsme nejdříve po hrubé chybě ve středu pole a druhý gól padl po dalekonosné ráně snad ze třiceti metrů. Po pauze jsme se zvedli, pomohla nám první branka. Na případné srovnání však zbývalo málo času. Jinak ale musím přiznat, že Přeštice byly celkově fotbalovější,“ vysvětloval asistent trenéra Rokycan Václav Procházka, který proti Přešticím na lavičce zastoupil chybějícího kormidelníka Dejmka.

Zatímco tým z Husových sadů podruhé na jaře prohrál, Přeštice nadále vévodí divizi. „Myslím si, že do první inkasované branky jsme byli lepším týmem, vstřelili jsme tři branky a soupeři jsme toho příliš nedovolili. Pak jsme ale dostali gól ze standardky, znervózněli jsme a následně jsme zcela zbytečně nabídli Rokycanům brejk, který proměnily. Závěr jsme si ale už pohlídali, když jsme soupeře už do šance nepustili,“ hodnotil kouč Přeštic Stanislav Purkart.

Poločas: 0:2. Branky: 76. J. Procházka, 80. M. Černý – 33. a 59. Böhm, 6. Štípek. Rozhodčí: Mazanec. ŽK: 3:2. Diváci: 85. Hřiště: UMT Rokycany. Rokycany: Houdek – Matas, Jan Hereit, T. Zajíček (80. Stejskal), J. Procházka, M. Černý, Lehký (80. Vaščák), Janota, Kramer, Ženíšek, Titl (46. Plzák, 55. Rybař). Trenér: Václav Procházka. Přeštice: Rojík – Heger, Böhm, Suchý, Chocholoušek, Kraml (83. Šmídl), Vohrna, Skála, Přibáň, Štípek (83. Beránek), Mudra (90. Havel). Trenér: Stanislav Purkart.

Zdroj: tvcom.cz

Slavoj Mýto – SK Klatovy 1898 3:1

„Podle mého názoru o vítězství rozhodla naše větší touha. Dva góly, které jsme dali ve druhé půli v rozmezí dvou minut, nás uklidnili, i když jsme poté ještě inkasovali z penalty. Jsem spokojený se třemi body, ale co se týče herních věcí, tam ještě máme nedostatky,“ řekl nový trenér Slavoje Mýto Luděk Kopřiva, jenž tak na lavičce týmu z Rokycanska prožil úspěšnou premiéru.

„V první půli jsme hráli relativně dobře, ale po změně stran jsme podali špatný výkon. Přizpůsobili jsme se hře soupeře, nakopávali balony a navíc dostali dva slepené góly, které nás už definitivně zlomily,“ litoval klatovský kouč Michal Hoffmann.

Poločas: 1:0. Branky: 28. Nový, 72. Vileta, 74. D. Skopový – 76. Janda z penalty. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 2:1. Diváci: 250. Mýto: Vild – Brudna, Jiří Hereit, Růžička, Vileta, Staněk (63. Renza), M. Brož, Buršík (62. Lávička), D. Skopový (86. Hatina), Martin Patrovský (86. Lupáč), Nový (69. Pecháček). Trenér: Luděk Kopřiva. Klatovy: Valeš – Šoul, M. Marek, Janda, Prančl, Krejčiřík, J. Zajíček, Brabec (70. Daněk), Sojka, Lukeš, Aizner. Trenér: Michal Hoffmann.

Zdroj: tvcom.cz

FOTO, VIDEO: Nečekaná sprcha, Domažlice doma padly s Pískem