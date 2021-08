O osudu utkání rozhodl začátek druhé půle, který rokycanské mužstvo zastihl v nedbalkách. „Katastrofa. Hoši asi ještě zůstali v kabině,“ zlobil se po zápase rokycanský trenér Milan Dejmek s tím, že sice na své hráče apeloval, aby se po poločasové rozpravě rozhýbali (zvlášť, když sudí s příchodem k zahájení druhého dějství otálel), ale oni to pojali trošku jinak.

Gólman Dan Houdek ukazuje jednomu ze svých spoluhráčů, kam se má při bránění rohového kopu domácího soupeře postavit. Zdroj: Deník/Martin Mangl

A byli po zásluze potrestáni. Už ve 46. minutě skórovala hvězná letní domácí posila Antonín Presl a o jedenáct minut později se střelou z dálky prosadil také mladíček Michal Marek - jeho projektilu pomohla teč jednoho z bránících hráčů do protipohybu gólmana Houdka.

Rokycany ještě dostaly po faulu domácího Adama Vacka šanci na korekci skóre a zdramatizování zápasu, jenže klatovský gólman Ondřej Valeš skvěle zasáhl. „Kdybychom penaltu proměnili, věřím, že bychom se ještě o nějaký bod porvali. Byli bychom na koni, naopak domácí by znervózněli. Takhle nemáme nic,“ pravil smutně trenér Milan Dejmek.

Zdroj: Youtube

„Až na těch patnáct minut ve druhé půli, ve kterých jsme dostali dvě branky, to bylo celkem vyrovnané utkání. Poté, co jsme viděli v první půli, to vypadalo, že zápas skončí 0:0. Bohužel, úvod druhé půle nás stál zápas. Klatovy daly dva góly, pak zalezly, ubojovaly to. Hrály to, co potřebovaly,“ dodal kouč Dejmek.

SK Klatovy 1898 - FC Rokycany 2:0 (0:0)

Branky: 46. Presl, 57. Marek. Rozhodčí: Janíček – Havlík, Pena. ŽK: 69. Janda, 71. Aizner, 88. Valeš, 90. Barborka (všichni Klatovy) – 23. Plzák, 60. Koranda, 73. Matas, 87. Rybař (všichni Rokycany). Diváci: 200.

SK Klatovy 1898: Valeš – Rajtmajer, Presl, Marek (66. Aizner), Janda, J. Zajíček, Krejčiřík, Brabec (21. Vacek), Sojka, Lukeš (85. Barborka), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

FC Rokycany: Houdek – Matas, Hereit, T. Zajíček (57. Kramer), Glazer, Procházka, M. Černý (57. Koranda), Plzák (57. Rybař), Lehký (80. Holek), Vaščák (72. Janota), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.