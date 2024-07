Už před koncem sezony bylo jasné, že klatovský kádr projde velkým řezem. To, jak velký průvan to bude, to nečekal sám ani nový trenér.

„Když jsem do Klatov šel, netušil jsem, že ta situace je až takhle prekérní. Bylo mi řečeno, že zůstává osm hráčů, kteří to vedení samozřejmě slíbili během soutěže. A když přišlo volný přestupní období, tak odešli. Takže to bylo nefér i ze strany těch hráčů, který tu situaci zavinili," vysvětluje Luboš Vašica.

Mužstvo Klatov opustili v létě Michal Lukeš a Milan Mészáros, kteří zamířili do Německa. Do Přeštic odešli Matyáš Ferko a Tadeáš Přibáň, zároveň ještě nováček soutěže usiluje o gólmana Valeše a Františka Holíka. Adam Vacek zamířil do Kolovče, která bude hrát rovněž krajský přebor. V Rokycanech trénuje Marek Brož. Martin Lávička by měl dle informací Deníku zamířit do Mariánských Lázní. Hrající trenér Martin Janda se přesunul do Měcholup. K tomu Antonín Presl ukončil hráčskou kariéru. A v klatovském týmu by neměli působit ani Lukáš Prokop s Králem.

„Momentálně zbyl z loňského týmu jediný hráč, a to Tomáš Vaněk. Zbytek týmu momentálně tvoří dorostenci. Za stávajícího stavu nemůže mužstvo působit v kraji. Dosud se nepovedlo nikoho přivést. Nové vedení se snaží, ale v průběhu léta je to složité. Uvidíme, zda některé hráče uvolní divizní týmy. Zatím je ještě čas do konce přestupního období. Nejméně pět kvalitních hráčů ale musí dorazit," zdůrazňuje Luboš Vašica.