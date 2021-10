Podzimní část FORTUNA divize A zakončí fotbalisté SK Klatovy 1898 tam, kde to mají nejraději. Ve šlágru 14. kola soutěže přivítají na domácím Rozvoji vedoucí Přeštice, kterým minulém kolo pomohli výhrou v Táboře nad Lomem ke kýženému prvnímu místu v tabulce.

Klatovy hostí v sobotu od 14.30 ve šlágru 14. divizního kola vedoucí Přeštice. | Foto: Jindřich Schovanec

„Nás upřímně nezajímá, komu jsme tím pomohli. Soustředíme se jen sami na sebe,“ říkal po vydařeném zápase s Jihočechy klatovský trenér Michal Hoffmann. To na druhé straně barikády byli rádi. „Udělaly (Klatovy) nám radost, ale na druhou stranu je to zdvižený prst před posledním zápasem. V Klatovech je to vždy vyhecované, musíme se připravit na pekelné prostředí. Čekám, že to bude pěkný zápas, v němž uděláme vše pro to, abychom udrželi první místo,“ nechal se slyšet kouč Přeštic Stanislav Purkart.