Ačkoliv po sezoně zavládlo v Rokycanech velké zklamání, protože jejich fotbalisté skončili na sestupové příčce z divizní skupiny A, teď přišla dobrá zpráva. Vzhledem k tomu, že řada týmů nereflektovala na možnost postupu z krajských přeborů, zůstává FC Rokycany v republikové soutěži.

Smutek střídá radost. Navzdory vítězství nad Komárovem v posledním kole měli fotbalisté FC Rokycany sestoupit, ale nakonec v divizi zůstávají. | Foto: Jana Moulisová

Vyplývá to z dokumentu o obsazení soutěží, které spadají pod Řídící komisi pro Čechy FAČR. „Pro nás by to byla skvělá zpráva, ale počkáme si na sobotní los, který tomu dá definitivu,“ řekl ve středu Deníku pouze krátce rokycanský trenér Michal Veselý, který u týmu zůstává. Stejně jako většina hráčů, přípravu na novou sezonu zahájí 7. července.

Plzeňský kraj tak bude mít i v příští sezoně divize šest zástupců. Vedle Rokycan i plzeňské kluby Senco a Petřín, béčko Jiskry Domažlice, Klatovy a nováčka z Tachova.

Rokycany sestoupily, ale divize se zcela nevzdávají

Losovací aktiv soutěží Řídící komise pro Čechy při FAČR se uskuteční v sobotu od 9.30 ve VŠ ekonomické v Praze. Teprve pak bude definitivně jasno o složení jednotlivých soutěží.