Starší dorost: celek Rokycan do 19 let si nejprve poradil s chlapy TJ Město Zbiroh poměrem 3:0. Hrálo se v Těškově, kde se v sobotu uskutečnil z ápas s TJ Volduchy (rovněž 1. B třída mužů). Důraznější a rychlejší mladíci vyhráli vysoko 9:2. Čtyřikrát se trefil Dominques, dvakrát Karlíček a jednou Vondryska, Pour i Benajtr. Ve dvou případech to ale naděje FC s nasazením přehnaly, takže na trávníku se i žlutilo.