„Jedním slovem tragédie! To nemělo s fotbalem nic společného, nemělo to z naší strany vůbec žádné parametry. Bylo to plné nepřesností, ani jsme si pořádně nedali balon. Víc to raději nebudu komentovat,“ řekl Deníku hned po skončení zápasu značně rozladěný trenér Mýta Luboš Vašica.