Domácí se s horkem vyrovnávali viditelně lépe. V páté minutě zahrozil Marek Brož a ve třinácté Štych. Na opačné straně se vyznamenal gólman Matouš, když zlikvidoval brejk.

Slavoj se oklepal a znovu dobýval svatyni Středočechů. Pokusy Staňka i Martina Brože zblokovali zadáci a Viletova střela mířila příliš vysoko. Až po půlhodině hry byl v šestnáctce nedovoleně zastaven Lávička a pokutový kop proměnil s notnou dávkou štěstí Růžička. O čtyři minuty později se po skrumáži před mýtskou brankou rozběhli ke smrtící akci hned tři hráči Slavoje a na jejím konci byl Pfeifer – 2:0! Ke konci poločasu to bez efektu zkoušel dvakrát Staněk.

Po změně stran se Slavoj stáhl do obrany a hrozil z rychlých protiútoků. Nezužitkovali je Vileta a Marek Brož, takže na poslední gól si fanoušci museli počkat až do 74. minuty. Stál ale za to, neboť parádní kombinaci po ose Slavík, Vileta zakončil přesně hlavičkující Lávička!

Sestava Mýta: Matouš, Martin Brož, Růžička, Marek Brož, Hereit, Štych, Staněk, Slavík, Vileta, Lávička, Pfeifer (střídající Jan Melka).

Nedělní duel se Sencem Doubravka byl zrušen, takže příznivci Slavoje mohli sledovat až od 13 hodin zápas dorostu s Vodními stavbami Plzeň. Mýtští mladíci tím zakončili čtyřdenní soustředění. (mah)