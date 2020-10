Úspěšný víkend mají za sebou zástupci Plzeňského kraje v divizní skupině A. Všechny týmy bodovaly naplno. První vítězství v sezoně za tři body zaznamenali fotbalisté Mýta, kteří uspěli na půdě silné Soběslavi poměrem 2:1.

„Dobře jsme se na soupeře připravili. Domácí se sice dostali do vedení, ale mužstvo se semklo a zaslouženě otočilo zápas. Jsou to pro nás důležité tři body, které nás doufám nakopnou do dalších utkání,“ řekl po zápase lodivod Mýta Luboš Vašica.

Radost panovala také na Doubravce, která si poradila s nebezpečným Lomem 3:0. Navíc udržela první čisté konto v tomto ročníku.

„Předvedli jsme výborný týmový výkon. Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany a třikrát jsme udeřili po standardních situacích. Ve druhé půli jsme měli jasně navrch a mohli jsme vstřelit ještě další branky,“ mohl být spokojený s výkonem svého týmu trenér plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.

Po třech porážkách bodovali naplno fotbalisté Petřína, kteří přetlačili Katovice 2:0. „V prvním poločase jsme si vypracovali snad deset vyložených příležitostí, ale využili jsme jen jednu. Po pauze nás naopak soupeř přitlačil, ale tlak jsme přečkali a v závěru jsme přidali ještě gól,“ těšilo petřínského kouče Radka Vodrážku.

Skalp silného protivníka získaly také Rokycany.

Svěřenci trenéra Milana Dejmka si vyšlápli na rezervu Českých Budějovic, kterou v Husových sadech porazili vysoko 4:0. „Předvedli jsme zodpovědný a soustředěný výkon. Navíc jsme byli efektivní v koncovce,“ byl rád rokycanský trenér.

Svoji neporazitelnost protáhli na číslo sedm Přeštice, jež vyhrály nad posledním Chebem 2:0. „Nebylo to jednoduché utkání. Hrálo se na umělce, kde se nám kombinovalo o něco hůře po zemi. Mohli jsme vstřelit i více branek, ale jsem rád, že jsme zápas zvládli,“ hodnotil duel kormidelník přeštického lídra Stanislav Purkart.

Gólový apetit měly o víkendu také Klatovy.

Mužstvo z Pošumaví uspělo na půdě nepříjemných Hořovic 4:1 a posunulo se v tabulce na šesté místo.

Dvakrát se prosadili univerzál Michal Lukeš s ostrostřelcem Aiznerem.