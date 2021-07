Do třetí divizní sezony vstupuje Slavoj Mýto. Klub z města, které má sice přívlastek královské, ale také jen tisíc dvě stě obyvatel. Z toho je patrné, že vybudovat tu širší domácí základnu zůstává spíše snem.

Mýtští fotbalisté stihli doplnit kádr, přišlo pět mladíků i asistent. | Foto: Deník/Martin Mangl

Potvrzuje to trenér Luboš Vašica: „Kádr vždy po skončení sezony potřebuje doplnit a nováčci si musí zvyknout na kmenové hráče Slavoje. Stalo se nám to už na podzim roku 2019, kdy jsme se rozkoukávali dlouhých pět kol, a krkolomně jsme vstupovali i do loňského ročníku.“