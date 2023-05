„Sice jsme brzy inkasovali z brejku, ale jinak bylo na klucích vidět, jak moc chtějí utkání zvládnout. Makali na maximum a povedlo se jim po pěkných brankách otočit zápas. Ve druhé půli nám už začaly trochu docházet síly. Hořovice mají dobře poskládaný tým a hrozily až do konce. Zvládli jsme to však udržet,“ mohl být spokojený lodivod Rokycan Michal Veselý.

Poločas: 1:2. Branky: 8. Wacker – 26. Laubr, 36. Karlíček. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 4:3. Diváci: 175. Sestava FC Rokycany: Růžička – Matas, S. Horváth, Umosor, Glazer, T. Zajíček, Laubr (59. Černý), Eger (90. Drábek), Lehký, Pražský (73. Michal Nový), Karlíček (73. Holek). Trenér: Michal Veselý.

SK Petřín Plzeň – Slavoj Český Krumlov 6:0

„Čekali jsme od soupeře o něco větší odpor i vzhledem k tomu, jaké má výsledky na hřištích soupeřů. Od začátku jednoznačný zápas. Jsem rád, že se nám teď daří a držíme se v popředí. Teď nás čekají čtyři zápasy s týmy, které hrají o záchranu, což nebude nic jednoduchého,“ je si vědom hlavní trenér fotbalistů druhého týmu tabulky SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka.

Poločas: 4:0. Branky: 11. z penalty a 82. Demeter, 20. Vinkler, 25. J. Vodrážka, 35. a 74. Provod. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 2:1. Diváci: 200. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Demeter, Lisý (70. Tětek), Klich (76. Tříska), Kohout, J. Vodrážka (70. Štefl), Vinkler, P. Zajíček (70. Heller), Provod, Vanc (76. Tříska). Trenér: Radek Vodrážka.

Jiskra Domažlice B – Mariánské Lázně 1:1

„Přibrzdila nás branka ve druhé minutě, kdy jsme nepohlídali Skopového, který odcentroval přesně do malého vápna. Pak to Mariánky zavřely a moc už nechtěly hrát. Bušili jsme do nich, ale do šancí jsme se moc nedostávali, případně jsme je neproměnili. Nakonec jsme zaslouženě srovnali. Ke konci ještě skončily dvě naše příležitosti těsně vedle,“ hodnotil remízový duel s rozjetým soupeřem hlavní kouč béčka Domažlic Stanislav Vítovec.

Poločas: 0:1. Branky: 64. Bauer – 2. Kapolka. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 1:4. Diváci: 150. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – T. Korelus, Jahn, Janča, Bílik (75. Nedvěd), Copák (75. Vlček), Bauer, Hojda, Voves (81. L. Korelus), Černý, Holík. Trenér: Stanislav Vítovec.

FK Komárov – SK Horní Bříza 3:0

„Soupeř nás hned zatlačil, měl v úvodních pěti minutách tři velké šance, které ale neproměnil. My jsme se z toho ale nepoučili a nechali jsme si dát laciné branky. U nás měli zajímavé možnosti Paukner a Kraček, netrefili však branku. Po přestávce jsme Komárov trochu zatlačili, ale náznaky šancí jsme nedotáhli do konce. Potom jsme to už otevřeli, hráli vabank a dostali třetí branku. Od nás hodně nepovedený zápas. Navíc jsme přišli o Jáchyma Trojance, který si po zbytečném zákroku soupeře zlomil klíční kost,“ litoval kormidelník Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 2:0. Branky: 17. Zítek, 35. Vokáč, 84. Lehedza. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 2:2. Diváci: 228. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Čeliš, Lavička, J. Trojanec (46. Kocourek), Rous (83. Tuka), Netáhlo (83. Reindl), Šmíd (69. J. Trojanec), Do Thang Tung, Koudele, Kraček, J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

SK SENCO Doubravka – SK Klatovy 1898 1:0

„Je to taková obehraná písnička. Ve hře jsme se v první půli poměrně trápili, Klatovy měly více ze hry, ale ubránily jsme. Pomohly nám poločasové změny v sestavě, po nichž jsme se zvedli. Vstřelili jsme branku a mohli jsme to následně ještě pojistit, ale další tutovky jsme už neproměnili. V závěru nás hosté zase zatlačili, ale výhru jsme už nepustili,“ cenil si velmi těsného, ale důležitého vítězství nad Klatovy doubravecký kouč Josef Michálek.

„V prvním poločas jsme byli lepší, ale nedotáhli jsme některé situace do konce. Ve druhé půli jsme dostali nešťastný gól, což nás provází celé jaro, a pak to byla od nás již křeč. Senco chodilo do brejků a mělo šance odskočit o dvě branky. Nás sice podržel Vali v bráně, ale ani to nám nepomohlo k tomu, abychom získali aspoň bod,“ smutnil klatovský kapitán Milan Mészáros.

Poločas: 0:0. Branka: 61. Kalina. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Světlík, Krejčí, Novák, Uzlík (46. Kalina, 87. Krystl), Roubal, Ungr (90+1. Bělohlav), Vacata, Fleissig (46. Řehoř), Česák, Nový. Trenér: Josef Michálek. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko (69. Holík), Šoul (61. Málek), Presl, Marek, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek, Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

