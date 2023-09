„Na Příbram jsme se dobře připravili. Kluky musím pochválit, že hráli tak, jak jsme si řekli. Všichni se vydali na maximum a někteří se hlásili i sami o střídání. To trenéra vždy potěší, tedy když má kam sáhnout, což my máme. Jinak na šance asi vyrovnaný zápas. Nás dvakrát skvěle podržel gólman Houdek. Vítěznou branku vstřelil Eger, který se trefil nádherně ze standardky. Obrovsky cenné tři body, ale nejdůležitější bude, abychom je za týden potvrdili s Tachovem,“ zůstal opatrný po vítězství rokycanský trenér Michal Veselý.

Poločas: 1:1. Branky: 45. Štěpánek – 24. Černý, 65. Eger. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Rybař, Jan Hereit, Glazer, Černý (63. Ryba), Lehký, Michal Nový (63. Smíšek), Pražský (77. Horváth), Eger (81. T. Zajíček), Titl (46. Karlíček). Trenér: Michal Veselý.

Klatovy vezou z Petřína bod. Spěváček: V konečném součtu asi spravedlivá remíza

SK Petřín Plzeň – SK Klatovy 1898 1:1

„Pro nás je bod strašně málo. Brzy jsme vedli, ale pak jsme dostali laciný gól. Klatovy se za první poločas dostaly snad čtyřikrát za půlku, jinak se bránily. Neproměnili jsme navíc penaltu. Ve druhé půli jsme vůbec nenavázali na náš předchozí výkon. Sám nevím, co se s námi stalo. Na začátku jsme neodvrátili první standardku a pak se hra motala deset minut u našeho vápna. Nepovedla se nám ani střídání. V závěru jsem ještě věřil, že bychom mohli něco vytěžit z nějaké standardky, ale nesehráli jsme to dobře,“ byl značně zklamaný kormidelník domácího Petřína Plzeň Radek Vodrážka.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (červení) remizovali na Petříně 1:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Byli jsme v první polovině zápasu strašně podělaní. Zbytečně jsme se báli a dávali jsme soupeři hrozně prostoru. Přesto se nám povedlo z brejku vyrovnat a bylo to 1:1. Po pauze jsme se zlepšili a vypracovali jsme si několik velkých šancí, po nichž jsme mohli skórovat. V konečném součtu asi spravedlivá remíza,“ hodnotil nerozhodný duel klatovský kouč Matěj Spěváček.

Poločas: 1:1. Branky: 11. Šimáně – 14. Lávička. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 2:3. Diváci: 120. K Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Demeter, Lisý, Flachs (61. Treml), Maxa (61. Provod), Šimáně (75. Vinkler), Mudra, Klich, Nový (75. D. Vodrážka), Kohout. Trenér: Radek Vodrážka. SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Presl (75. Mareš), Lávička, Janda, Mészáros, Krejčířík, Prokop (89. Vaněk), F. Holík (71. Janota), Velfl (89. Málek), Lukeš (71. Vacek). Trenér: Matěj Spěváček.

Třetiligová Slavia přehrála Táborsko. Moc si těchto bodů vážíme, svěřil se Geňo

TJ Jiskra Domažlice B – SK Aritma Praha 0:2

„Soupeř předvedl kvalitní a agresivní výkon. Rozhodla první branka. Po ní pokračovala Aritma ve své hře a asi zaslouženě vyhrála. My jsme museli kvůli potřebám A týmu trochu rozdrobit síly a náš výkon nebyl tolik kompaktní, jak by měl být. Bohužel porážka, ale hosté opravdu ukázali svoji sílu,“ uznal sílu soupeře z hlavního města lodivod béčka Domažlic Štěpán Hirschl.

Poločas: 0:0. Branky: 52. Ielitro, 83. Musil. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 2:0. ČK: 1:0 (90+4. Janča). Diváci: 157. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Daněk – Hojda, Sojka, T. Korelus, L. Korelus, Vlček, Soběhart, T. Holík (79. Staněk), J. Korelus (62. Sedláček), Janča, Copák (46. Černý). Trenér: Štěpán Hirschl.

Ostrov zdolal Český Brod. Tichota: Jsem rád za první čisté konto v sezoně

SK Hořovice – SK SENCO Doubravka 0:0

„Byli jsme hrozně málo nebezpeční do útočné fáze, kde se Roubalovi s Uzlíkem tolik nedařilo. V poli to byl vyrovnaný zápas. Nějaké dvě šance jsme měli, ale to soupeř také, kdy nás podržel Luhový. Na konci v nastaveném čase jsme přežili nebezpečnou standardku. Vzhledem k průběhu zápasu spravedlivá remíza. Každopádně už máme těch remíz nějak hodně a potřebovali bychom už také zvítězit. Když uspějeme v příštím kole, bude se jednobodový zisk z Hořovic hodnotit kladněji,“ vysvětloval trenér plzeňské Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Havel. ŽK: 3:2. Diváci: 180. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, P. Zajíček, Uzlík (72. Světlík), Roubal (66. Kalina), Blažek (46. Hendrych), Česák, Martin Nový (78. Fleissig), R. Novák, Mlynařík, Vacata (46. D. Novák). Trenér: Pavel Vaigl.

FOTO, VIDEO: Klatovské fotbalistky deklasovaly v Poháru žen FAČR Prachatice

FK Tachov – Spartak Soběslav 1:3

„První poločas ovlivnila naše obrovská šance, ale sólový nájezd jsme v 6. minutě neproměnili, za což nás soupeř potrestal. Snažili jsme se vyrovnat, ale byli jsme nervózní a nepřesní. Ve druhé půli jsme se zlepšili, vyrovnali, hráli jsme proti oslabenému soupeři a věřili, že přidáme druhou branku. Bohužel jsme z nenápadné akce v závěru inkasovali a v nastavení dostali třetí gól,“ posteskl si po dalším prohraném zápase kouč Tachova Jaroslav Pták.

Poločas: 0:1. Branky: 49. Vejvoda – 9. Pravda, 87. Dvořák, 90+5. Coufal. Rozhodčí: Hányš. ŽK: 3:1. ČK: 0:1 (55. Filip Vaněk). Diváci: 200. Sestava FK Tachov: Landrgott – Semenov (55. Bulaiev), Umanskyi (82. Sloup), Viterna (82. Nieves), Lanfranchi, Kořínek, Šoul, Vejvoda, Sláma, Šuranský, Frank (55. Horvát). Trenér: Jaroslav Pták.

Robstav sestřelil béčko Slavie, hattrickem se blýskl Senegalec Sow