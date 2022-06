„Myslím si, že to byl remízový zápas. Bohužel i kdybychom hráli do rána, tak bychom branku nedali. Nepohlídali jsme Roubala a naopak naše šance jsme neproměnili. Pak jsme to museli už otevřít, a to nás podržel několikrát Dan Houdek. Škoda, chtěli jsme doma vyhrát. Snad přivezeme něco ze Soběslavi,“ řekl po prohraném zápase kormidelník Rokycan Milan Dejmek.

28. kolo FORTUNA divize A: FC Rokycany - SENCO Doubravka 0:1.Zdroj: Jana Moulisová

„Bylo to hodně otevřené utkání, ve kterém dominovali gólmani. Klidně to mohlo skončit 6:6 nebo 7:6 a nikdo by nemohl nic říct. Ve druhém poločase jsme šli snad pětkrát sami na branku, ale nedali jsme. V závěru jsme zase měli štěstí, když jsme vykopávali míč z brankové čáry. Byl to remízový zápas a my v něm byli šťastnější,“ uvedl trenér plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 0:1. Branka: 36. Roubal. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 2:1. Diváci: 250. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Rybař, Glazer, T. Zajíček (66. Lang), Laubr (81. Horváth), Procházka, Lehký (85. Ječmen), Vaščák (66. Čeliš), Ženíšek, Titl (46. Pražský). Trenér: Milan Dejmek. Sestava Doubravky: Janiš – M. Nový, Světlík, Krejčí, J. Trojanec (68. M. Paul), Fleissig, Roubal (86. T. Křen), Marek Patrovský (86. Těžký), M. Uzlík (77. Šural), Rozboud (68. Česák), Künstner. Trenér: Zbyněk Kočí.

Katovice – Přeštice 1:2

Zdroj: tvcom.cz

„Narazili jsme na nepříjemného soupeře. V prvním poločase se hrál hodně důrazný fotbal bez větších šancí. Po pauze se to už více otevřelo, Katovicím začaly docházet síly. Byli jsme aktivnější, ale domácí chodili do nebezpečných brejků, trefili i tyčku. Pak jsme to ale gólově protrhli a dali jsme dvě branky. Konec byl ještě po kontaktní brance Katovic trochu nervózní, ale nakonec jsme to zvládli,“ těšilo přeštického lodivoda Stanislava Purkarta.

28. kolo FORTUNA divize A: SK Otava Katovice (modří) - FK ROBSTAV Přeštice 1:2 (0:0).Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Poločas: 0:0. Branky: 90+1. Habor – 80. Končal, 84. Heger. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 3:2. ČK: 82. Kotrba (Katovice). Diváci: 391. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger, Chocholoušek, Kraml (85. Vilček), Šmídl (64. Böhm), Přibáň, Štípek (85. Půta), Mudra (74. Vohrna), Arzberger (74. Končal), Vacovský, Beránek. Trenér: Stanislav Purkart.

Klatovy – Lom 3:0

Zdroj: tvcom.cz

„Hráli jsme na domácím hřišti poslední utkání letošní sezony, ve kterém jsme se chtěli rozloučit výhrou a dál bojovat o umístění na bedně. Byl to jeden z našich nejlepších jarních výkonů. Kluky musím pochválit, po druhém gólu a vyloučení soupeře už jsme na hřišti jednoznačně dominovali. Moc děkujeme všem fanouškům za podporu v celém roce a jsem rád, že jsme se rozloučili zrovna takhle,“ říkal kapitán klatovského týmu Milan Mészáros.

28. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 - Sokol Lom 3:0 (1:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

Poločas: 1:0. Branky: 14. Lukeš, 51. J. Zajíček z penalty, 76. Presl. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 0:4. ČK: 0:3 (58. Frizoni, 83. Rabiňák, 90+2. Madar). Diváci: 200. Sestava Klatov: Valeš – Šoul, Presl, M. Marek (88. T. Novák), Mészáros, J. Zajíček, Vacek, Brabec, Sojka, Lukeš (57. Krejčiřík), Prančl (75. Janda). Trenér: Michal Hoffmann.

Mýto – Jindřichův Hradec 5:2

Zdroj: tvcom.cz

„Paradoxně nám pomohlo, že soupeř brzy na začátku vyrovnal. Museli jsme tak znovu zapnout a začít hrát. Jindřichův Hradec mě překvapil, když byl v poli aktivnější. My jsme naopak sázeli na rychlé brejky, které nám vycházely. Ve druhé půli jsme zahodili snad čtyři vyložené šance, a kdyby utkání skončilo třeba 10:6, nikdo by se nemohl divit. Vyhráli jsme, čímž jsme zpečetili naši záchranu v divizi. V poslední době jsme sestavu těžko skládali a je to tak především pro hráče obrovská úleva,“ vysvětloval kouč Mýta Matěj Spěváček.

Poločas: 4:1. Branky: 3. vlastní Mischnik, 30. Lávička, 40. a 89. Skopový, 44. Buršík – 6. Waník, 61. Votava. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 0:0. Diváci: 200. Sestava Mýta: Vild – Brudna, Jiří Hereit, Melka, Vileta (86. Lupáč), Martin Brož, Skopový, Lávička, Rešetár (82. Mašek), Buršík (62. Pfeifer), Michal Nový (62. Hatina). Trenér: Matěj Spěváček.

Sedlčany – Petřín Plzeň 1:2

Zdroj: tvcom.cz

„Mysleli jsme si, že to půjde snadno, ale začátek zápasu se nám příliš nepovedl. Vstoupili jsme do něj hodně vlažně. Až po červené kartě začalo mít utkání divizní parametry. Nutné je ale říct, že to byla hodně přísná červená, což uznali i domácí. My jsme pak o pauze přeskupili řady, vycházeli jsme z pevné obrany a čekali na svojí příležitost. Udeřili jsme po dvou standardních situacích. Vzhledem k průběhu zápasu je to cenná výhra,“ hodnotil duel trenér Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 0:0. Branky: 90+1. Haas – 56. a 68. Lisý. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 1:2. ČK: 35. Klich (Petřín). Diváci: 174. Sestava Petřína: Suchý – Klich, Kohout, J. Vodrážka (46. Voves), Provod (83. Levý), Lisý, Bednář (26. Bendl), P. Zajíček, Demeter (61. Kotěšovec), D. Vodrážka, Štefl (61. Bílik). Trenér: Radek Vodrážka.

