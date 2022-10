V předchozím zápase fotbalisté Doubravky pouze remizovali na půdě poslední Horní Břízy, která si tak připsala v divizní skupině A premiérový bod. Plzeňský tým i proto potřeboval zabrat v domácím prostředí. To se SENCU povedlo, když nastřílelo silné Aritmě čtyři branky, a bralo tak tři body za vítězství 4:2.

SK SENCO Doubravka – SK Aritma Praha 4:2

Zdroj: tvcom.cz

„Čekal nás hodně kvalitní soupeř. První půle byla vyrovnaná a povedlo se nám v ni proměnit jednu šanci. Po pauze jsme přidali další góly a celkově jsme byli gólově efektivní oproti předchozím zápasům, které jsme letos odehráli. Závěr zápasu jsme už v poklidu dohráli,“ hodnotil zápas kormidelník fotbalistů plzeňské Doubravky Josef Michálek, který byl rád, že jeho tým uspěl naplno.

9. kolo FORTUNA divize A: SK SENCO Doubravka - SK Aritma Praha 4:2.Zdroj: Filip Nekola

„Částečně jsme odčinili předchozí remízu s Horní Břízou. Zároveň ale bodovali i ostatní soupeři okolo nás. Byl bych rád, kdybychom vítězstvím nad Aritmou nastartovali nějakou sérii a posunuli se výše,“ dodal zkušený kormidelník.

Poločas: 1:0. Branky: 28. a 60. z penalty Künstner, 54. Paul, 74. Fleissig – 70. Míka, 77. Kalina. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 1:3. Diváci: 38. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Martin Nový, Fleissig (90. Těžký), Marek Patrovský, Paul, Ungr (74. Uzlík), Vacata (85. Křen), Krejčí, Světlík, Künstner, Česák. Trenér: Josef Michálek.

SK Petřín Plzeň – SK Tochovice 1:2

9. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň - SK Tochovice 1:2.Zdroj: Vlaďka Štychová

„Doplatili jsme na neproměněné šance. V prvním poločase jsme měli snad čtyři tutovky, ale ani jednu z nich jsme nevyužili. Ze soupeřova brankáře jsme udělali gólmana roku. Hosté byli prakticky jen dvakrát na naší polovině a vstřelili dvě branky. Po pauze to od nás bylo už špatné. Střídáními se nám to nepovedlo oživit a nepomohla nám ani červená karta u hostů, po níž se ještě více zatáhli a my je těžko dobývali,“ mrzela porážka trenéra Petřína Radka Vodrážku.

Poločas: 1:2. Branky: 33. Demeter – 13. a 27. Sirotek. Rozhodčí: Peschel. ŽK: 0:6. ČK: 0:1 (57. Huňa). Diváci: 80. Sestava SK Petřín Plzeň: Edelman – Bednář (85. Vanc), Kohout, Lisý, P. Zajíček (64. Maxa), Provod, J. Vodrážka (74. Štefl), Šimáně (64. Kotěšovec), Tětek (46. Heller), Klich, Demeter. Trenér: Radek Vodrážka.

Spartak Soběslav – SK Horní Bříza 2:0

„Vypadlo nám v týdnu před zápasem kvůli viróze pět hráčů ze základní sestavy. Lepili jsme to tak a museli nastoupit i dorostenci. Chtěli jsme to se ctí odehrát, což se nám nakonec výsledkově povedlo. Bránili jsme se, ale zároveň jsme snad ani jednou neohrozili branku soupeře. Soběslav navíc neproměnila ve druhé půli ještě řadu šancí. Pro nás milosrdný výsledek,“ uznal po zápase hlavní kouč divizního nováčka z Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 2:0. Branky: 24. a 41. Vaněk. Rozhodčí: Flade. ŽK: 1:0. Diváci: 127. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Krystl, Čeliš, Lavička, Reindl (74. Dobrý), Rous, Do Thang Tung, Koudele, Netáhlo, Tichý (81. V. Šimice), Mašek (81. Sedlecký). Trenér: Martin Löffelman.

SK Otava Katovice – SK Klatovy 1898 4:1

„Po půli jsme vedli 1:0, jenomže ve druhém dějství nás Katovice zatlačily, a to se nedalo ustát. Momentálně jsme dole, ani štěstí se k nám nepřikloní,“ narážel trenér Michal Hoffmann na fakt, že dva góly dali domácí šťastně s přispěním teče. „Nejsem teď z toho nadšený, ale musíme se zvednout,“ burcuje.

Poločas: 0:1. Branky: 88. a 90+2. Kadula, 59. David Bálek, 80. Štěch – 45+1. Málek. Rozhodčí: Toucha. ŽK: 1:2. Diváci: 207. Sestava Klatov: Novák – Málek (87. Michal Marek), Ferko, Presl, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Vacek (83. Mareš), F. Holík (70. Prančl), Brabec, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

