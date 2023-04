Mladé pušky Rokycan vyrazily za vrstevníky do Benešova. Třináctka si odvezla tři body po…

„Hosté byli dobře organizovaní, nebezpeční směrem dopředu a dělali nám velké problémy. My jsme se protrápili celým zápasem, kazili jsme jednoduché balony, nedařilo se nám. Jediným pozitivem jsou tak tři body,“ přiznal po zápase zkušený trenér fotbalistů Doubravky Josef Michálek.

Fotbalisté SK Horní Bříza (na archivním snímku hráči v zelených dresech).Zdroj: Filip Nekola

„Z naší strany to byl hodně kvalitní výkon. Hráli jsme dobře dozadu i dopředu. Byli jsme v zápase lepším týmem, ale neproměnili jsme ani jednu ze tří příležitostí. Doubravku jsme prakticky k ničemu nepustili. Bohužel jsme ale lacino inkasovali po standardce, kdy centrovaný balon propadl až do branky. I přes porážku ale kluci zaslouží pochvalu za předvedený výkon,“ řekl k těsné porážce v hlavní západočeské metropoli lodivod Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 0:0. Branka: 67. Ungr. Rozhodčí: Doubrava. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Světlík, Krejčí, Kalina (46. Řehoř), Novák, Roubal, Ungr (90+2. Krystl), Vacata (78. Bělohlav), Fleissig (63. Kubička), Česák, Martin Nový. Trenér: Josef Michálek. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Čeliš, Lavička, J. Trojanec, Rous (87. Tuka), Netáhlo, Šmíd (87. M. Trojanec), Do Thang Tung (63. Šebek), Koudele, Kraček, Sedlecký (72. Reindl). Trenér: Martin Löffelman.

Viktoria Mariánské Lázně – FC Rokycany 3:1

„Začali jsme dobře, ale v prvních patnácti minutách jsme neproměnili dvě obrovské šance. Pak jsme ale vypadli ze hry a nepohlídali si jeden roh. Následně se to v poli vyrovnalo a po další chybě jsme prohrávali o dva góly. Podařilo se nám ještě snížit, ale to už bylo pozdě. V závěru jsme hráli vzadu vabank a soupeř využil jeden brejk. Za mě by zápasu slušela spíše remíza, soupeř ale byl v zakončení jednoznačně efektivnější,“ uznal kouč Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 1:0. Branky: 19. Nedbalý, 68. Cinkanič, 90+3. Kapolka – 86. Lehký. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 4:1. Diváci: 150. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Jan Hereit, T. Zajíček, Eger, Michal Nový (73. Černý), Stejskal (69. Umosor), Janota (69. Glazer), Lehký, Holek, Titl (59. Karlíček). Trenér: Milan Dejmek.

SK Petřín Plzeň – SK Klatovy 1898 3:1

„Nebylo to jednoduché utkání. V první půli jsme pletli bič, ale ze tří pološancí se nám podařilo dát tři branky. Po změně stran jsme gól už bohužel nedali, ale paradoxně jsme si vytvořili více brankových příležitostí než v úvodní půli. I Klatovy ovšem hrozily, po kontaktním gólu mohly dát druhou branku, ale nás podržel brankář Suchý. Celkově jsme spokojení, protože jsme doma zvítězili," uvedl po zápase hlavní trenér Petřína Radek Vodrážka.

SK Petřín Plzeň.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Zápas bohužel rozhodly naše hlouposti během pěti minut. První branku jsme dostali ze standardní situace, kterou nejsme schopni ubránit, a druhý gól jsme si dali v podstatě sami. Po půli jsme prohrávali o tři branky a byli jsme ve složité situaci,“ uznal univerzál klatovského týmu Michal Lukeš.

Přesto se jeho tým nevzdal a bojoval až do konce. „Řekli jsme si, že do druhého poločasu trošku vylezeme a pokusíme se dát rychlou branku. To se nám povedlo, a v ten moment jsme domácí přehrávali. Trefili jsme tyčku a měli ještě další dvě šance, ale gól už jsme bohužel nedali,“ posteskl si 30letý fotbalista.

Poločas: 3:0. Branky: 30. a 35. Demeter, 43. P. Zajíček – 49. Lukeš. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 0:3. Diváci: 120. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (90. Maxa), Demeter (82. Voves), Lisý, Klich, Kohout, Jan Vodrážka (77. Tětek), Vanc (90. Šulc), Vinkler, P. Zajíček (77. Škarda), Provod. Trenér: Radek Vodrážka. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Ferko (70. Málek), Šoul, Presl (46. Vacek), Marek (87. Partyngl), Janda, Mészáros, Krejčiřík (87. Barborka), Holík (87. Prančl), Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

TJ Jiskra Domažlice B – Slavoj Český Krumlov 0:2

„Takhle se o záchranu nebojuje. Nejprve jsme udělali chybu v rozehrávce, pak jsme inkasovali po rohu, na což jsem hráče upozorňoval. První gól byl vodou na mlýn pro Krumlov, který celý zápas dobře bránil. Po pauze se hrálo na jednu branku. Jeden gól nám ale rozhodčí neuznal kvůli údajnému ofsajdu, zároveň jsme ale neproměnili ani penaltu,“ byl zklamaný trenér Jiskry Stanislav Vítovec.

Poločas: 0:2. Branky: 11. Strapek, 38. Vávra. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 3:3. Diváci: 65. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Brych – T. Korelus, Jahn (83. Copák), Sedláček (58. Bauer), Janča (79. Voves), Sojka (79. Vlček), L. Korelus, Staněk (46. Nedvěd), Černý, Holík, Bílik. Trenér: Stanislav Vítovec.

