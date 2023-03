FC Rokycany – SK Klatovy 1898 1:0

„Bylo vidět, že obě mužstva nejsou v dobrém rozpoložení, byl to takový boj. V první půli jsme byli aktivnější, vstřelili jsme zasloužený gól, i když z penalty. Po pauze ale, jak to tak bývá, jsme se začali bát o výsledek. Soupeř nás zatlačil, přesto jsme mohli rozhodnout z brejků. V závěru jsme udělali taktickou chybu, ale naštěstí nás podržel skvělým zákrokem brankář Růžička. Pro nás enormně důležitá výhra,“ ulevil si po zápase kouč Rokycan Milan Dejmek.

Utkání s Klatovy rozhodl z penalty rokycanský Umosor Oshogie.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Za mě to byl remízový zápas. Bohužel jsme v prvním poločase udělali jednu chybu, po které byla penalta. Celkově jsme ale podali mnohem lepší výkon než před týdnem doma proti Českému Krumlovu. Pokud budeme takhle pokračovat, věřím, že příště proti Mariánským Lázním uspějeme,“ má jasno kouč hostů z fotbalových Klatov Michal Hoffmann.

Poločas: 1:0. Branka: 37. z penalty Umosor. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 1:3. Diváci: 130. Sestava FC Rokycany: Růžička – Matas, Umosor, Glazer, T. Zajíček, Procházka (85. Janota), Michal Nový, P. Eger, Lehký, Holek, Pražský (11. Titl, 69. Stejskal). Trenér: Milan Dejmek. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Marek (46. Vacek), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Hošek (73. Prančl), Holík, Brabec, Málek (63. Šoul), Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

SK Petřín Plzeň – FK Komárov 0:0

„Museli jsme hrát na umělce, protože soupeř neodsouhlasil trávu. I když foukal dost vítr, vypracovali jsme si řadu šancí. V koncovce se nám nedařilo a chybělo nám i trochu štěstí, jednu střelu chytil brankář v sedě přímo na čáře. Komárov chtěl urvat bod a povedlo se mu to. Pro nás je to určitě ztráta,“ byl si vědom kormidelník fotbalistů plzeňského Petřína Jan Pleticha.

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Hányš. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (44. Mojdl). Diváci: 70. Hřiště: UMT SK Petřín Plzeň. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Klich, Vinkler (70. D. Heller), Kohout, Dan Vodrážka, Bednář (70. Treml), Demeter, P. Zajíček (46. Štefl), Šimáně (84. Havelka), Vanc (70. Tříska). Trenér: Jan Pleticha.

SK SENCO Doubravka – FK VIAGEM Příbram B 3:2

„Vstup do utkání se nám vydařil. Bylo to v naší režii a zaslouženě jsme šli do vedení. Pak ale jsme přestali úplně hrát a Příbram nás ve zbytku půle individuálně zcela přehrávala. Nemuselo zůstat jen u srovnání. Po přestávce jsme se ale zvedli, opět jsme měli hru pod kontrolou a dovedli jsme v klidu zápas do vítězného konce,“ měl radost lodivod Doubravky Josef Michálek.

Poločas: 2:2. Branky: 9. Ungr, 16. a 52. Martin Nový – 25. Fall, 44. Švestka. Rozhodčí: Popelka. ŽK: 2:2. Diváci: 75. SK SENCO Doubravka: Janiš – Martin Nový, Krejčí, Novák, Kubička – Fleissig (79. Uzlík), Česák, Künstner, Vacata (86. Kalina) – Ungr, Řehoř (31. Bělohlav). Trenér: Josef Michálek.

Fotbalisté domažlického béčka (modří), ilustrační snímek.Zdroj: Adriana Miláčková

TJ Jiskra Domažlice B – SK Horní Bříza 0:0

„Vzadu jsme to měli zajištěné, ale směrem dopředu to od nás bylo špatné, málo pohybu, málo všeho. Nedáváme góly, nedokážeme si vypracovat šance. Remíza zasloužená,“ nemohl být spokojený trenér rezervy Domažlic Stanislav Vítovec.

„Remízový zápas bez větších šancí na jedné či druhé straně. První poločas byl hodně opatrný, nikdo nechtěl udělat chybu. Po pauze jsme měli chvíli navrch a vypracovali jsme si dvě šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Domácí nás pak v závěru zatlačili a hrozili po dlouhých balonech. Jednu branku jsme inkasovali, ale neplatila kvůli ofsajdu. Bod z Domažlic se rozhodně počítá,“ hodnotil duel zkušený trenér Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Jati. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (90. Rous). Diváci: 65. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Hojda, Bauer, T. Korelus, Sedláček, Copák (64. Staněk), Vlček (77. Janča), L. Korelus, Nedvěd, Velfl (77. Voves), Jahn. Trenér: Stanislav Vítovec. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Kraček, Netáhlo, Lavička, Koudele, Do Thanh Tung (76. Rous), J. Trojanec, J. Paukner, Šebek (90. Reindl), Čeliš, Sedlecký (65. Kocourek), Šmíd (90. Tvrdík). Trenér: Martin Löffelman.

