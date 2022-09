Rokycany – Mariánské Lázně 2:0

Zdroj: tvcom.cz

„V první půli jsme byli lepší, ale neproměňovali jsme šance. Pomohli jsme si až gólem ze standardní situace. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, soupeř nás začal více presovat, my naopak zbytečně jančili. Nicméně pak jsme dali druhou branku přímo z rohového kopu a zbytek utkání si už pohlídali. S ohledem na průběh celého zápasu se jedná o zasloužené vítězství,“ tvrdil po dalším úspěšně zvládnutém zápase zkušený kouč Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 1:0. Branky: 39. a 80. Kroc. Rozhodčí: Polena. ŽK: 2:5. Diváci: 190. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Jan Hereit, Glazer, Tomáš Zajíček, Laubr (69. M. Nový), Procházka (90. Janota), Plzák, Lehký (87. Holek), Pražský (69. Titl), Kroc (90. Bouda). Trenér: Milan Dejmek.

Horní Bříza – SENCO Doubravka 0:0

Zdroj: tvcom.cz

„Spravedlivá remíza. My měli dvě šance, soupeř zase neproměnil penaltu. Na divizi to chce stále ještě více, ale za výkon proti Doubravce musím mužstvu poděkovat. Kluci to odmakali. Pochvalu zaslouží všichni, ale nejvíce pak Fun (Do Than Tung – pozn. autora) se Standou Rousem. Výborný výkon odvedly také dvě nové posily Kuba Krystl s Márou Čelišem,“ uvedl trenér Horní Břízy Martin Löffelman, jehož tým urval vůbec první bod v letošní sezoně.

FOTO, VIDEO: Viktoriáni přehráli Písek a atakují první místo vedoucí Admiry

„Domácí byli dobří v obranné fázi, s tím jsme měli problémy. I proto, že jsme hráli pomalu. Ve druhé půli jsme chtěli hrát agresivněji, ale to se nám příliš nedařilo. Nedali jsme penaltu, soupeř zase dvě šance, takže remíza je spravedlivá,“ mínil kouč fotbalistů SK SENCO Doubravka Josef Michálek.

Rozhodčí: Kubec. ŽK: utkání bylo hráno bez karet. Diváci: 250. Sestava Horní Břízy: Schimmer – Krystl, Čeliš (88. Šebek), Lavička, Rous, Šmíd (79. Reindl), Do Thanh Tung, Koudele, Kraček, Mašek (79. Sedlecký), Jan Paukner. Trenér: Martin Löffelman. Sestava Doubravky: Janiš – Nový, Fleissig (71. Kubička), Marek Patrovský, Paul, Ungr, Vacata, Krejčí, Uzlík, Trojanec (71. Těžký), Řehoř. Trenéři: Josef Michálek, David Novák.

SK Klatovy 1898 – SK Petřín Petřín 0:1

Zdroj: tvcom.cz

„My jsme vpředu vůbec neudrželi balon, nebyli jsme nebezpeční, a proto jsme nemohli pomýšlet na nějaký úspěch. Soupeř skoro také nic neměl, ale byl o trošku lepší a šťastnější,“ utrousil kouč Klatov Michal Hoffmann, se kterým souhlasil také jeho protějšek na lavičce Petřína Radek Vodrážka.

8. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - SK Petřín Plzeň 0:1 (0:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Máme tři body, jsme spokojení, ale zápas jsme rozhodli snad z jediné střely na bránu, kterou diváci z obou stran viděli. Ale určitě jsme byli fotbalovějším týmem, a proto považuji naše vítězství za zasloužené,“ hodnotil trenér těsnou výhru 1:0. Zisku tří bodů si Vodrážka cenil i z pohledu toho, že mu kvůli nemoci na poslední chvíli (v pátek a sobotu ráno) vypadli hned čtyři hráči ze základní sestavy včetně kapitána Václava Lisého.

Poločas: 0:0. Branka: 62. Jan Vodrážka. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 4:2. Diváci: 250. Sestava Klatov: Valeš – Ferko, Šoul, Presl, Martin Janda, Mészáros, Krejčiřík (61. Málek), František Holík, Brabec, Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava Petřína: Suchý – Bednář, Kohout, Vinkler (21. Maxa), Vanc (85. Veselý), Petr Zajíček, Provod, Klich, Heller, Tětek (80. Štefl), Jan Vodrážka (80. Treml). Trenér: Radek Vodrážka.

Český Krumlov – Jiskra Domažlice B 2:0

Zdroj: tvcom.cz

„Začali jsme velmi dobře, v první a desáté minutě jsme měli velkou šanci, ale branku jsme nedali. Pak jsme přežili sporně odpískanou penaltu, ze které domácí trefili tyčku. Po zbytek první půle jsme byli aktivnější, ale nic z toho nevytěžili. V kabině jsme si říkali, že musíme být trpěliví, ale vůbec nám nevyšel úvod druhého poločasu, kdy jsme po sérii chyb dostali gól z brejku, který nás asi zlomil. Protože potom jsme se už nezvedli. Je to škoda, mysleli jsme si na body, ale nemáme nic,“ řekl trenér domažlického béčka Stanislav Vítovec.

Poločas: 0:0. Branky: 56. Vaněk, 90. Kabele. Rozhodčí: Kotalík. ŽK: 4:1. Diváci: 210. Sestava Jiskry Domažlice B: Bratanič – L. Korelus, Sedláček, Jahn (63. L. Marek), Vojtko (81. Hojda), T. Holík, P. Voves (81. Sloup), Brabec, Nedvěd (81. Javorský), Buršík (73. Soupír), Bílík. Trenér: Stanislav Vítovec.

