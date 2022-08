SENCO Doubravka – Petřín Plzeň 3:3

„Bylo to derby, které mělo náboj a kvalitu – tu zejména v prvním poločase. Po změně stran byla hra už rozháraná, my udělali dvě školácké chyby, které Petřínští potrestali, a prohrávali jsme 1:3. Ovšem jsem rád, že se kluci nevzdali, jeli na morál a ještě dokázali vyrovnat. Vzhledem k průběhu bod bereme,“ svěřil se zkušený kormidelník domácí Doubravky Josef Michálek.

2. kolo FORTUNA divize A: SK SENCO Doubravka (žlutí) - SK Petřín Plzeň (hráči v červených dresech) 3:3 (1:1).Zdroj: SK Petřín Plzeň

„Nehráli jsme tak dobře jako minulý týden proti Katovicím, ale paradoxně máme alespoň bod. Jenže jsme vedli o dva góly, takže převládá zklamání. Za stavu 3:1 byli domácí zralí na ručník, ale do hry je dostal gól z veliké dálky a také naše neproměněná penalta, kterou jsme sice napoprvé dali, ale rozhodčí ji nechal správně opakovat, a to už jsme neuspěli. Pokazili jsme si to sami, je to úplně na ho*no,“ čertil se rozladěný petřínský kouč Radek Vodrážka.

Poločas: 1:1. Branky: 43. a 70. Fleissig, 90. Česák – 27. Demeter, 51. Klich, 62. J. Vodrážka. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 1:1. Diváci: 150.

Doubravka: Janiš – Nový, Světlík, Krejčí, Fleissig (90. Vacata), Česák, Uzlík (64. Jandík), Řehoř, Trojanec, Patrovský (90. Těžký), Paul. Trenér: Josef Michálek. Petřín Plzeň: Suchý – Demeter (84. Kotěšovec), Bednář (64. Heller), Klich, Kohout, Vinkler, J. Vodrážka (64. Šimáně), Lisý, P. Zajíček, Provod, D. Vodrážka. Trenér: Radek Vodrážka.

Horní Bříza – FC Rokycany 1:4

„Sice jsme vedli 1:0, ale to bylo z naší strany všechno. Rokycany byly lepší v rychlosti, přesnosti kombinace i hře jeden na jednoho,“ přiznal trenér Horní Břízy Jan Jílek. „V kabině jsme si něco řekli, chtěli jsme s tím ještě něco udělat, ale hrubá chyba na začátku druhé půle nás definitivně srazila. Mrzí mě, že jsme první domácí utkání v divizi nezvládli, ale hlavy rozhodně nevěšíme. Budeme pracovat a rvát se,“ dodal.

2. kolo FORTUNA divize A: SK Horní Bříza (zelení) - FC Rokycany (fotbalisté v bílých dresech) 1:4 (1:2).Zdroj: Filip Nekola

A jak zápas hodnotil trenér rokycanských vítězů Milan Dejmek? „Až na úvod, kdy jsme brzy inkasovali, jsme měli podle mého názoru zápas naprosto pod kontrolou. Důležité bylo, že jsme na branku domácích rychle odpověděli. Od druhého gólu jsem už věřil, že to zvládneme,“ říkal velezkušený kouč.

Poločas: 1:2. Branky: 7. Josef Mašek – 47. a 64. M. Černý, 12. Kroc, 27. Plzák. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: hráno bez karet. Diváci: 200.

Horní Bříza: Schimmer – Potoček, Lavička, Reindl (46. Martin Paukner), Rous, Do Thanh Tung (86. Tvrdík), Koudele, Tichý, Kraček, Josef Mašek, Jan Paukner. Trenér: Jan Jílek. Rokycany: Houdek – Matas, Hereit, Glazer, T. Zajíček (71. Janota), Procházka (59. Titl), Michal Černý, Plzák (71. Stejskal), Lehký, Nový (59. Laubr), Kroc (79. Pergl). Trenér: Milan Dejmek.

FK Komárov – Jiskra Domažlice B 1:0

„My jsme se v tomto zápase probudili trošku až po půlhodině, kdy jsme trefili dvakrát tyčku, ale to bylo z naší strany všechno. Domácí nás předčili v důrazu, nasazení a po zásluze zvítězili. Je pouze škoda, že jediný gól, který Komárov dal z penalty, jsme mu prakticky nabídli sami,“ mrzelo trenéra béčka domažlické Jiskry Stanislava Vítovce, jehož tým má po dvou odehraných kolech tři body.

2. kolo FORTUNA divize A: FK Komárov - TJ Jiskra Domažlice B (fotbalisté ve žlutých dresech) 1:0 (0:0).Zdroj: Jiří Pojar

Poločas: 0:0. Branka: 54. Pužík z penalty. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 4:4. Diváci: 310. Sestava Jiskry Domažlice B: Růžička – Hojda, T. Korelus, Sedláček, Voves, Nedvěd (65. Copák), Vlček (65. L. Korelus), Bílik (87. Sloup), Velfl, F. Holík (82. Vojtko), Buršík (65. Soupír). Trenér: Stanislav Vítovec.

SK Klatovy 1898 – SK Tochovice 2:1

„Určitě jsme měli vyhrát vyšším rozdílem, ale i Tochovice měly své šance včetně penalty, kterou neproměnily. Posledních patnáct minut jsme hráli v oslabení, ale zvládli jsme to. Chtěl bych pochválit celý tým, ale hlavně zkušenější kluky, jako jsou Janda, Mészáros, Prančl, Lukeš i střídající Presl, který vybojoval penaltu. Tihle hráči to vzali na sebe a podrželi nás. Dobrý výkon, takhle by to mělo vypadat,“ uvedl klatovský trenér Michal Hoffmann, jehož družina tak úspěšné odčinila porážku 2:5 z úvodního kola proti rezervě druholigové Příbrami.

Poločas: 1:0. Branky: 36. Mészáros, 66. Janda z penalty – 49. Jendruščák. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 6:2. ČK: 1:0 (78. Vacek). Diváci: 210. Sestava Klatov: Novák – Ferko, Šoul (84. Barborka), Michal Marek (79. Mareš), Janda, Mészáros, Suchý (79. Daněk), Vacek, Hoang (56. Presl), Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

