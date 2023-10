Rozhodčí: Machýček. ŽK: 0:1. Diváci: 143. Sestava FK Tachov: Landrgott – Sloup (63. Umanskyi), Mráz, Habart, Viterna, Kořínek, Šoul, Vejvoda, Sláma (72. Semenov), Braun (75. Bulaiev), Frank. Trenér: Jaroslav Pták.

SK Klatovy 1898 – FC Rokycany 2:2

„Jsme rádi, že jsme po třech zápasech dokázali získat alespoň bod, ale za mě je to prostě pořád strašně málo,“ neskrýval zklamání klatovský trenér Matěj Spěváček. „Ale bod brát nakonec musíme, protože Rokycany měly v zápase lepší pasáže a byly akčnější. My jsme dobře začali, ale brzy jsme inkasovali, a pak skóre museli dokonce dotahovat. Hra z naší strany opět nebyla ideální, od některých hráčů očekáváme daleko víc,“ dodal devětadvacetiletý lodivod.

„Je den po zápase a stále jsem rozčarovaný z rozhodčích. Po utkání mi přiznal, že penaltový zákrok neviděl a přesto ji odpískal… Měli jsme vyhrát. Sedmdesát minut jsme byli lepším týmem. Pak přišla ta penalta, pro níž si Tonda Presl svými zkušenostmi doslova došel. Hra se pak vyrovnala, měli jsme tam ještě nějaký brejk. Hodnotí se mi to hodně těžce. Každopádně je to pro nás ztráta,“ byl rozčarovaný rokycanský kormidelník Michal Veselý.

Poločas: 1:2. Branky: 8. z penalty a 73. z penalty Presl – 13. Procházka, 45+4. Nový. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 3:4. Diváci: 210. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Málek (54. Vyčichl), Presl, Lávička (74. Vaněk), Janda, Mészáros, Krejčiřík (54. Janota), Prokop, Holík (46. Ferko), Velfl (83. Mareš), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček. Sestava FC Rokycany: Houdek – Rybař, Vonásek, Hereit, T. Zajíček, Laubr (68. Eger), Procházka (68. Titl), Plzák (84. Dulík), Lehký, Nový (76. Smíšek), Pražský (76. Domingues). Trenér: Michal Veselý.

Klatovy spasily penalty Presla. Bod? Za mě je to pořád strašně málo, řekl kouč

SK Petřín Plzeň – FK Jindřichův Hradec 4:2

„Měli jsme dobrý vstup se třemi, čtyřmi šancemi. Následná penalta nás trochu rozhodila, ale výrazně nám pak pomohla vyrovnávací branka v úplném závěru poločasu. Ve druhé půli to byl spíše remízový zápas, nám tam ale napadaly poněkud šťastné branky. Je vidět, že se nám v posledních zápasech střelecky daří,“ mohl být spokojený trenér Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:1. Branky: 45 a 88. Provod, 66. Treml, 77. L. Nový – 33. z penalty Janák, 83. Jaroš. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 3:1. Diváci: 130. Sestava SK Petřín Plzeň: Petr – Bednář, Mudra, Lisý, Demeter (89. Tětek), Lukáš Nový, J. Vodrážka (38. Šimáně), Klich (64. Treml), Flachs (46. Vanc), Kohout, Provod (89. Tětek). Trenér: Radek Vodrážka.

SK Otava Katovice – SK SENCO Doubravka 2:1

„Od nás to bylo v poli lepší než v předchozích zápasech. Bylo to hodně otevřené utkání. Hned v úvodu nás srazila rychlá branka. Opět jsme si na to nedali pozor. I přesto jsme měli v první půli navrch, hráli jsme dobře. Roubal nám hodně pomohl. Dostávali jsme se do šancí a zaslouženě jsme se srovnali. Následně jsme ale dostali hodně smolnou branku, kdy Ruda Novák při odkopu poslal míč přesně do šibenice. Byl to spíše remízový zápas. Je cítit, že na nás leží už určitá deka. Musíme to ze sebe shodit a získat do zimy aspoň šest bodů,“ vysvětloval trenér fotbalistů plzeňské Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 1:0. Branky: 2. Bálek, 75. vlastní R. Novák – 67. Světlík. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 4:1. Diváci: 296. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, Blažek (61. Světlík), R. Novák, Martin Nový, P. Zajíček, Kule (78. D. Novák), Hendrych (78. Fleissig), Uzlík (61. Světlík), Česák (20. Vacata), Roubal. Trenér: Pavel Vaigl.

TJ Jiskra Domažlice B – SK Hořovice 1:1

„Vyrovnané utkání. Hosté dostali červenou kartu a pak se nám povedlo skórovat z penalty. V závěru jsme prostřídali, abychom udrželi těsné vedení, ale to se nám nepovedlo. Hořovice byly ke konci aktivnější a asi sii zasloužily vyrovnat. Nezvládli jsme to, je to ztráta,“ smutnil trenér Domažlic Petr Dobrý.

Poločas: 0:0. Branky: 69. Aubrecht z penalty - 90. Šíma. Rozhodčí: Izugrafov. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (45. Čapek). Diváci: 100. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Strolený – J. Korelus, Secký, T. Korelus (57. Copák), Černý, Aubrecht, Soběhart (57. Janča), Bílik (71. Vlček), Sojka, Žák (71. L. Korelus), Kuhajda (23. Voves). Trenér: Petr Dobrý.

