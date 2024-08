Hořovice - Petřín B 2:1

„Šance byly na obou stranách, hlavními hvězdami byli gólmani. Zápasu by spíše slušela remíza. Hořovice byly více na balonu, ale jinak jsme se opět doplatili na tu naši nezkušenost. To omílám každé kolo, ale to nás bude nejméně půlku podzimu brzdit. Ale pro mladé kluky to jsou enormně cenné zkušenosti," hodnotil duel kormidelník rezervy Petřína Jan Pleticha.

Poločas: 1:0. Branky: 25. Wacker, 71. Wacker - 46. Šedivý.

Přeštice - Domažlice B 0:4

„Po naší chybě následovala červená karta, která byla zcela jasná. Chtěli jsme pak ještě do konce první půle neinkasovat, ale to se nám nepovedlo. Po pauze jsme zkusili zdramatizovat zápas, ale vše ukončila druhá červená karta. Pak už to bylo těžké, nebyla už síla," přiznal lodivod Přeštic Pavel Dobrý.

Béčko Domažlic zvítězilo naopak podruhé v řadě. „Další tři body takže jsem nadmíru spokojený. Vstřelili jsme brzy gól, k tomu soupeř hrál o deseti. Následně jsme přidali do půle ještě druhý. Rozhodující pak byla pojišťující třetí branka. Utkání jsme tak mohli v klidu dohrát, navíc jsme i prostřídali," těšilo kouče béčka Domažlic Luboše Zaorala.

Poločas: 0:2. Branky: 42. Velfl, 45+2. Sedláček, 74. Staněk, 85. Šindelář.

Rokycany - Aritma 1:5

„První poločas byl ještě povedený. Hráči dodržovali všechno, co jsme si řekli. Pak ale přišel druhý a každý si dělat na hřišti, co chtěl. Z pěti gólů jsme dostali čtyři po brejku," kroutil hlavou rokycanský trenér Michal Veselý.

Poločas: 1:1. Branky: 35. Matas - 14. Špírek, 47. Vožický, 50. Macháček, 63. Vožický, 84. Juřík.



Vejprnice - Soběslav 0:1

„Myslel jsem, že Soběslav bude z těch tří dosavadních soupeřů nejtěžší, ale nebylo tomu tak. Nicméně nám jako první dali gól a porazili nás, a to mluví za vše. V prvním poločase jsme jako vždy slušně bránili, ale nevyhnuli jsme se zbytečným ztrátám, i okolo vápna, čímž jsme soupeře nechávali dlouho na naší půlce. Ve finální fázi jsme vždy zvolili to složitější nebo horší řešení a možná proto na gól stále čekáme. Do druhé půle jsme chtěli něco změnit i střídáním hned o přestávce, ale zbytečná červená karta vše zhatila. Pak jsme se jen bránili, navíc soupeř se dostal do vedení. My se pak jen soustředili na diskuzi s paní rozhodčí, které se ani nedivím, že už toho měla dost a zákrok v poslední minutě, který vypadal jako penaltový, posoudila jako čistý," řekl upřímně vejprnický trenér Lukáš Paul.

Poločas: 0:0. Branka: 57. Plucar.

Český Krumlov - SENCO Doubravka 1:0

„V prvním poločase byla předvedená hra od nás dobrá. Akorát neproměňujeme šance. Měli jsme tři, čtyři příležitosti, ale nedali jsme ani jednu. Soupeř neměl vůbec nic. Pak jsme ve druhé půli dostali hloupý gól, když si po centru nepohlídáme zadní tyč. Každopádně doplácíme od začátku sezony na to, že neproměňujeme šance," litoval asistent trenéra Doubravky Martin Hrubý.

Poločas: 0:0. Branka: 72. Matuška.