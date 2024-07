Ještě před posledním kolem divizní skupiny A bylo jasné, že plzeňská Doubravka bude muset jít do nové sezony pod vedením nového trenéra. Dosavadní kouč Pavel Vaigl se rozhodl vrátit po roce zpět do třetiligových Domažlic. SENCO nakonec celou situaci rychle vyřešilo. Nehledalo nikoho zvenčí a povýšilo dosavadního asistenta Daniela Bočka mladšího.

„Pavel z Domažlic přišel, má tam hodně dobré vztahy. A když přišla nabídka k návratu, tak ji využil. V klubu jsme se dohodli rychle, že budu u áčka. Zároveň k tomu zůstanu i u dorostu," říká nový mladý lodivod Doubravky.

Ta měla patřit v letošní sezoně dle papírových předpokladů k divizním celkům, které budou atakovat horní příčky divize. Nakonec se však i přes velké posílení umístila na osmém místě tabulky.

„Skončili jsme osmí a celkově jsme od letošní sezony čekali něco víc. Byli tam nějaké věci, které jsme nedokázali přenést do zápasů. Nebereme to ale nějak tragicky. Vyhodnotili jsme si to a víme, co máme zlepšit. Těšíme se tak na novou sezonu, v níž bychom se rádi posunuli výš," přeje si sedmadvacetiletý trenér.

Přestože během sezony došlo i ke změně ve vedení klubu, kde skončil ambiciózní předseda Zdeněk Štrunc, dosavadní tým by měl zůstat pohromadě. „Kádr budeme řešit. K žádným velkým změnám nedojde. Postupně chceme zapojovat i kluky z dorostu, kde máme hodně šikovné ročníky. Chceme jim dávat šanci," dodává Boček.