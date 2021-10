Po zaváhání dosud vedoucího Lomu se fotbalisté Přeštic posunuli po vítězství nad Katovicemi na první místo divizní skupiny A. Poděkovat mohou ale především Klatovům, které se postaraly o velké překvapení, když vyloupily hráčsky nabité Jihočechy 3:1.

„Nechtěli jsme zalézt a s Lomem jsme si to přijeli rozdat. Buď to vyjde, a nebo ne,“ říkal po zápase trenér Klatov Michal Hoffmann, a pak chválil. „Kluci dřeli, nevypustili jediný souboj. Prohrávali jsme, ale zápas dokázali otočit. Pochvalu zaslouží úplně všichni,“ doplnil pyšně.

„Nás upřímně moc nezajímá, komu jsme touto výhrou pomohli. Důležité je, že jsme uspěli, koukáme sami na sebe,“ usmál se klatovský kouč.

Radost byla naopak patrná v táboře Přeštic, které si poradily s Katovicemi 2:0. O výsledku rozhodli na začátku druhé půle slepenými brankami Böhm a Šmídl

„Byl to jednoznačný zápas. Bohužel jsme v prvním poločase nedokázali najít recept na zahuštěnou obranu soupeře, chyběl nám tam větší pohyb. Převaha ale byla výrazná a rozhodli jsme dvěma slepenými góly. Katovice si prakticky nic nevytvořily,“ mohl být spokojený trenér Přeštic Stanislav Purkart, jehož zamrzelo, že jeho tým nebyl v zápase více produktivní. „Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí tabulka, může rozhodovat na konci každá branka. Je potom škoda, že nejsme schopní vyhrát větším rozdílem, když si vypracujeme hodně šancí,“ vysvětloval přeštický lodivod.

V posledním podzimním zápase zajíždějí Přeštice právě na půdu rozjetých Klatov. „Udělaly nám radost, ale na druhou stranu je to zdvižený prst před posledním zápasem. V Klatovech je to vždy vyhecované, musíme se připravit na pekelné prostředí. Čekám, že to bude pěkný zápas, v němž uděláme vše pro to, abychom udrželi první místo,“ dodal Purkart.

Jako na houpačce se cítili v derby fotbalisté Rokycan. Svěřenci Milana Dejmka vedli nad Doubravkou 2:0, nakonec však po kolapsu ve druhé půli padli 2:5.

„Hodně to ve mně vře a jsem zklamaný. Vedli jsme 2:0, nehráli jsme špatně a dalo se na to i koukat oproti minulému zápasu. Pak jsme ale dostali gól a zcela jsme zkolabovali. Přestali jsme hrát a na hřišti nebyl nikdo, kdo by zvedl prapor a zavelel, abychom začali jezdit. Vůbec tomu nerozumím,“ těžko hledal po zápase slova rokycanský trenér Milan Dejmek.

Na druhé straně byla naopak cítit velká úleva. „Vítězství jsme potřebovali jak sůl. V 60. minutě jsme byli zralí na ručník. Nebyli jsme vůbec ve hře, všude jsme byli pozdě a Rokycany byly jasně lepší. Po kontaktní brance se to zcela otočilo. Jsem rád, že se kluci kousli a zabrali v pravý moment,“ mohl být spokojený kormidelník Senca Zbyněk Kočí.

13. kolo FORTUNA divize A: Petřín Plzeň (červení) - Sedlčany 2:2.Zdroj: Vlaďka Štychová

Nečekaně zaváhal o víkendu Petřín, jenž remizoval s posledními Sedlčany 2:2. „V konečném součtu můžeme být rádi i za ten bod. Začali jsme dobře a mohli jsme vést o víc než o jednu branku. Šance jsme ale nedali a naopak Sedlčany postupně otočily zápas. Nehrály vůbec špatně, a když jsme pak otevřeli hru, mohly ještě klidně navýšit skóre. Běžely několikrát samy na branku. Nakonec jsme v závěru srovnali,“ ulevilo se kouči Petřína Radek Vodrážka.

Porážku muselo skousnout v neděli Mýto, které podlehlo Jindřichovu Hradci 0:2. „Přestože jsme prohráli, předvedli jsme jeden z nejlepších podzimních výkonů. Herně to bylo dobré, ale bohužel v koncovce se nám nedařilo, když jsme nevyužili žádnou z množství šancí. Hrubými chybami jsme navíc nabídli soupeři dva góly,“ mrzelo mýtského kormidelníka Luboše Vašicu.

Lom – Klatovy 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 35. Musiol z penalty – 37. a 67. z penalty Presl, 81. J. Zajíček. Rozhodčí: Dohnal. ŽK: 1:3. Diváci: 350. Sestava Klatov: Novák – Rajtmajer, Presl, Janda, Mészáros, J. Zajíček (82. Aizner), Vacek, Brabec (58. Krejčiřík), Sojka, Lukeš, Pranč (87. Michal Marek). Trenér: Michal Hoffmann.

Zdroj: tvcom.cz

Přeštice – Katovice 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 47. Böhm, 52. Šmíd. Rozhodčí: Trska. ŽK: 1:1. Diváci: 121. Sestava Přeštic: Jar. Rojík – Böhm (81. Vilček), Suchý, Chocholoušek, Kraml, Šmídl (81. Heger), Skála, Mudra (61. Končal), Duchek, Arzberger (61. Vohrna), Beránek. Trenér: Stanislav Purkart.

Zdroj: tvcom.cz

Doubravka – Rokycany 5:2

Poločas: 0:1. Branky: 59. a 75. Řehoř, 69. z penalty a 90. Roubal, 82. Marek Patrovský – 6. Procházka, 51. M. Černý. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 0:1. Diváci: 150. Doubravka: Janiš – Novák, Trojanec (90. M. Uzlík), Roubal, Marek Patrovský, Künstner, M. Nový, Světlík, Fleissig (80. T. Křen), Řehoř (90. Maršík), Rozboud (65. Kalina). Trenér: Zbyněk Kočí. Rokycany: Kubíček – Matas, Glazer, T. Zajíček (80. Janota), Procházka, M. Černý (85. Stejskal), Plzák, Vaščák, Ineman (69. Holek), Kramer, Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.

Zdroj: tvcom.cz

Petřín Plzeň – Sedlčany 2:2

Poločas: 1:1. Branky: 13. Lisý, 90. Šimáně – 42. Krůta, 61. Sosnovec. Rozhodčí: Cichra. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Sestava Petřína: Hrabačka – A. Kohout, Klich (78. Štefl), Lisý, Demeter (62. Bílik), Vinkler, Provod (78. Zoubek), P. Zajíček (62. D. Heller), Bednář (62. Bendl), Šimáně, J. Vodrážka. Trenér: Radek Vodrážka.

Zdroj: tvcom.cz

Jindřichův Hradec – Mýto 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 18. Toman, 79. Völfel. Rozhodčí: Zoufalý. ŽK: 2:4. Diváci: 100. Sestava Mýta: Edelman – Marek Brož, Růžička, Jiří Hereit, Brudna (82. Staněk), Martin Brož (68. Martin Patrovský), D. Skopový, Lávička (82. M. Nový), Renza (61. Vileta), Brušík (61. Jánský), Frizoni. Trenér: Luboš Vašica.