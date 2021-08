„Přestože jsme brzy vstřelili branku, byl úvod zápasu z naší strany trochu nervóznější. Přece jenom to bylo první utkání a navíc jsme začínali už potřetí sezonu za sebou v Mariánkách. Ve druhé půli jsme hráli to, co jsme chtěli, a přidali jsme další branky. Vysoko jsme vyhráli, ale trochu mě mrzí dvě inkasované branky, zvláště druhá byla trochu zbytečná. Jinak jsme ale utkání zvládli,“ těšilo lodivoda přeštického týmu Stanislava Purkarta.

Poločas: 1:3. Branky: 11. a 72. F. Nedbalý – 4. a 8. Arzberger, 20. Böhm, 53. Mudra, 78. Vohrna, 89. J. Bešta. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 3:1. Diváci: 250. Sestava Přeštic: Jar. Rojík – Böhm (59. Heger), Chocholoušek, Šmídl (46. Suchý), Skála, Přibáň, Štípek, Mudra (74. Kraml), Arzberger (59. Vohrna), Vacovský, Beránek (74. J. Bešta). Trenér: Stanislav Purkart.

Klatovy – České Budějovice B 2:1

„Budějovice mají velice kvalitní tým. My jsme věděli, že to proti nim bude těžké, takže to musíme ubojovat. Ze dvou tří střel jsme dali dvě branky a zvítězili. Takhle to ve fotbale někdy bývá. Podržel nás gólman, Michal Lukeš byl vpředu výborný. Ale pochválit musím všechny kluky. Bojovali, dřeli, jezdili po zadku a odměnou jim byly tři body,“ pochvaloval si kouč Klatov Michal Hoffmann.

1. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 - SK Dynamo České Budějovice B 2:1 (1:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Poločas: 1:0. Branky: 12. a 67. Lukeš – 49. Polanský. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 4:2. Diváci: 250. Sestava Klatov: Valeš – Rajtmajer, Daněk (75. Kamenský), Marek (58. Presl), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Zajíček (86. Vacek), Sedláček (58. Prančl), Sojka, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

Petřín Plzeň – Cheb 2:1

„Jsem rád, že jsme vstoupili do sezony vítězně. Průběh utkání jsme měli pod kontrolou a Cheb jsme k ničemu příliš nepustili. Trochu mě zamrazilo, když soupeř snížil z penalty, ale závěr jsme zvládli na jedničku a k ničemu jsme Cheb nepustili,“ mohl být spokojený kouč Petřína Radek Vodrážka.

Petřín Plzeň - Hvězda Cheb 2:1.Zdroj: Vlaďka Štychová

Poločas: 1:0. Branky: 19. Kohout, 50. Šimáně – 80. z PK Komberec. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Sestava Petřína: Hrabačka – Bednář, Šimáně (87. Zoubek), Demeter (84. Voves), Vinkler, Klich, J. Vodrážka (68. Štefl), Kohout, Lisý, Provod, P. Zajíček (68. Tětek). Trenér: Radek Vodrážka.

Rokycany – Lom 0:5

„Výsledek je pro nás krutý. Sám jsem nevěděl, co mám klukům po zápase říct. Dvacet minut zápasu jsme hráli aktivně a vypracovali jsme si i šance. Ty jsme ale bohužel nevyužili. Lom následně ukázal svoji obrovskou kvalitu. Dvakrát jsme ztratili míč na útočné polovině a soupeř nás vždy potrestal. Dostali jsme celkově lekci z produktivity, kdy hosté ze šesti střel vstřelili pět branek. Naplno se ukázala kvalita Jihočechů, kteří mají v kádru zkušené a druhou či první ligou ostřílené hráče,“ uznal sílu soupeře trenér Rokycan Milan Dejmek.

FC Rokycany - TJ Sokol Lom 0:5 (0:3)Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Poločas: 0:3. Branky: 23. a 36. Neužil, 43. Musiol, 60. a 67. Pfeifer. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, D. Koranda (66. Lang), Glazer (75. Stejskal), Procházka, Černý (75. Rybař), Lehký (75 T. Zajíček), Vaščák, Ineman (46. Kramer), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.

Hořovice – Doubravka 1:1

„Remíza byla spravedlivá. Začali jsme dobře a dostali se do vedení. Potom jsme ještě měli šanci, abychom odskočili, což by možná Hořovice zlomilo. Takto domácí zjednodušili po pauze hru a dostali nás pod tlak. S blížícím se koncem zápasu už přicházelo větší množství standardek a domácí po jedné z nich vyrovnali. Je škoda, že to přišlo dvě minuty před koncem. Bod z venku přesto bereme,“ hodnotil duel kormidelník plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 0:1. Branky: 88. Kuška – 24. Patrovský. Rozhodčí: Les. ŽK: 3:2. Diváci: 74. Sestava Doubravky: Janiš – Nový (69. Ungr), Světlík, Novák, Petrželka, Künstner, Trojanec, Krejčí (57. Rozboud), Marek Patrovský (46. Uzlík), Řehoř, Roubal. Trenér: Zbyněk Kočí.

Mýto – Katovice 3:1

„V první půli nás dvakrát podržel brankář Vild, i tak se hosté dostali do vedení. V 55. minutě jsme provedli trojí střídání a kluci, kteří nastoupili, hru rozhýbali a nakonec jsme po zásluze skóre otočili,“ liboval si trenér Mýta Luboš Vašica.

Slavoj Mýto - SK Otava Katovice 3:1Zdroj: Deník/Jana Moulisová

Poločas: 0:1. Branky: 59. Skopový, 69. Nový, 78. Buršík – 30. Kadula. Rozhodčí: Kožár. ŽK: 4:1. Diváci: 212. Sestava Mýta: Vild – Staněk (55. M. Nový), Růžička (27. Brož), Grambal, Brudna, Renza, Skopový (85. Štych), Lávička (55. Jánský), Frizoni, Buršík, Hereit (55. Martin Patrovský). Trenér: Luboš Vašica.